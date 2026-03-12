Банки и страховые согласовали подход к увязке льготных кредитов со страхованием посевов

В течение 30 дней после оформления кредита аграрий должен представить банку договор страхования Е. Разумный

Страховые компании и банки предварительно согласовали ключевые условия, которые потребуется соблюсти при увязке получения льготных краткосрочных сельхозкредитов с наличием договоров страхования посевов с господдержкой. Об этом «Финмаркету» рассказал президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. По его словам, тема обсуждалась на совещании в Минсельхозе с участием крупнейших банков, кредитующих сельское хозяйство, в том числе РСХБ, Сбербанком, ВТБ, Альфа Банком, а также с участием ведущих агростраховщиков. Глава НСА напомнил, что увязку договоров займа и страхования анонсировала ранее первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова, 2026 год был объявлен ведомством подготовительным периодом.



«Минсельхоз выступает за соблюдение принципа максимального удобства для сельхозпроизводителей. Участники совещания пришли к выводу о сохранении в дальнейшем уже применяемых процедур и технологий как банками, так и страховщиками», — сказал Биждов (цитата по «Финмаркету»). По его словам, изменений, утяжеляющих действующий порядок для сельхозпроизводителя, не будет. Ситуации, когда хозяйство не сможет оформить кредит из-за нерешенности вопроса со страхованием, исключены.



Применяемые до настоящего момента и знакомые аграриям процедуры оформления льготных банковских займов меняться не станут, подчеркнул Биждов. Также сохраняются технологии оформления договоров страхования с господдержкой. «Единственное и ключевое изменение состоит в том, что в срок 30 дней после оформления кредита аграрий должен представить банку заключенный договор страхования посевов», — обратил внимание глава НСА. Он также напомнил, что в текущей практике по закону и в рамках субсидируемого договора страхования с господдержкой полис должен быть оформлен не позднее 15 дней после завершения посевной. Но договор может быть заключен гораздо раньше этого срока.



Биждов считает, что новую практику целесообразно будет начать в кампанию страхования озимых этого года под урожай следующего, то есть этой осенью. По его мнению, порядок увязки субсидируемых кредита и договора страхования посевов защищает не только инвестированные средства госбюджета, но также интересы банков-кредиторов, но главное — такой порядок отвечает интересам самих аграриев. В качестве примера он напомнил ситуацию с засухой прошлого года в Ростовской области, которая послужила отправной точкой для формирования решения по увязке льготных кредитов со страхованием. Тогда из-за ЧС природного характера, приведших к значительной потере урожая, аграрии Ростовской области обратились в Минсельхоз с просьбой о пролонгации льготных кредитов.



Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года доля застрахованных посевов составила 19%. К 2030 году этот показатель должен достичь 30%. Согласно недавно озвученной позиции Минсельхоза, в 2026 году площадь застрахованных посевов в России планируется увеличить до 15,6 млн га (20,4%). НСА уже сейчас наблюдает существенный рост запросов аграриев южных регионов на получение условий страхования.



«Агроинвестору» Биждов сообщил, что расходы на страхование по большинству культур не являются обременительными для малых форм хозяйствования и существенными с точки зрения их общих расходов на производство. Так, по данным НСА, в структуре себестоимости сельхозпродукции расходы на страхование занимают от 0,5 до 1%. В 2025 году стоимость полиса на гектар для агрария (с учетом субсидирования) в среднем по России составила 170 руб. по программе страхования на случай «ЧС» (упрощенная программа, которая предполагает возмещение убытка застрахованному хозяйству при официальном объявлении ЧС, в расчет принимается списанная часть посевов). По программе «Мультириск» — 440 руб. Для малых хозяйств суммы страховки соответственно составят несколько тысяч рублей.



«При этом при страховых случаях аграрии получают возмещения, которые суммарно превосходят их расходы на страхование в десятки, а то и в сотни раз», — обращает внимание глава НСА. По его словам, агрострахование призвано как раз обеспечивать финансовую устойчивость аграриев, защищать от возможных тотальных убытков. «Но если говорить об экономическом эффекте, целесообразно провести расчет того, как увеличивается финансовая нагрузка на агрария не в момент приобретения полиса, а при наступлении убытка. Если он не получил урожай из-за природного бедствия и при этом не был застрахован: например, как нарастает стоимость обслуживания кредитов при перекредитовании, как растет риск банкротства», — заключил Биждов.



