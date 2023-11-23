Владимир Путин: Россия продолжает оставаться одним из ведущих экспортеров продовольствия

Россия отправила первые корабли с зерном в Африку на безвозмездной основе Pixabay

Россия надежно выполняет все свои обязательства в сфере экспорта продовольствия и продолжает оставаться одним из ведущих экспортеров продуктов питания. Об этом президент Владимир Путин сказал в ходе внеочередного саммита «Большой двадцатки» (G20). При этом глава государства отметил, что на рынках нарастает турбулентность, обостряются хронические проблемы в международном финансовом секторе, в сфере энергетической и продовольственной безопасности. Путин также обратил внимание, что значительная доля мировой инвестиционной, торговой и потребительской активности смещается в азиатские, африканские и латиноамериканские регионы, где проживает большая часть населения планеты.



«И сегодня, хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны направлены первые корабли с российским зерном бесплатно», — сказал президент. На прошлой неделе Минсельхоз сообщал, что первые два корабля с зерном в направлении стран Африки — Сомали и Буркина-Фасо — уже вышли из российских портов, их прибытие в пункты назначения ожидается в конце ноября-начале декабря. В общей сложности в Африку на безвозмездной основе будет направлено до 200 тыс. т российской пшеницы.



Между тем, согласно информации Федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, поставки российского продовольствия в Индию с января по октябрь текущего года выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили более 964 тыс. т. В денежном выражении экспорт продукции АПК в Индию за этот период увеличился на 51%. Индия занимает девятое место среди крупнейших покупателей российских продовольственных товаров, что является значительным повышением по сравнению с ее одиннадцатым местом в 2022 году.



Наиболее крупной категорией продовольствия, поставляемого из России в Индию, является подсолнечное масло. За январь-октябрь текущего года было отгружено более 731 тыс. т, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, Индия стала крупнейшим импортером российского соевого масла — за январь-октябрь его отгрузки выросли в 3,5 раза до 168 тыс. т.



Ожидается, что в этом году экспорт продукции АПК превысит $45 млрд. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев ранее уточнял, что эта оценка может быть повышена, так как она является консервативной. Ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский ранее говорил «Агроинвестору», что ожидает роста экспорта сельскохозяйственной продукции в 2023 году, даже при учете снижения мировых цен. Курсовые пошлины могут замедлить рост экспорта, но их влияние не будет определяющим, поскольку они применяются только к определенным продуктам, добавлял он.



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