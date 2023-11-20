Эксперты выявили риски для развития озимых в Приволжье

Ю. Эйвазова

Данные космического мониторинга показали, что развитие озимых культур в отдельных регионах Приволжского федерального округа перед уходом в зиму отставало от средних многолетних значений, сказал президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов, слова которого приводит пресс-служба союза. Хотя в целом ситуация скорее благоприятная, в ряде районов повышены риски повреждения культур в зимний и весенний период, отметил Биждов.



Значения индекса вегетации (NDVI) в северной части Приволжья, а также группе районов на востоке округа — в Оренбургской области и Башкирии — на начало ноября составили 0,35-0,45. В центральной и южной частях — около 0,5-0,6. Это в целом характеризует ситуацию как благоприятную: значения индекса соответствуют нормальному и хорошему развитию посевов. Однако для ряда районов в северной, центральной и восточной частях ПФО отмечается снижение уровня NDVI по сравнению со среднемноголетними значениями. Всего таких районов в округе более 100, и почти в 40 из них состояние культур значительно хуже обычного — отклонение превышает -15% и доходит до -25% и более.



Очаги нехватки влаги наблюдаются в Татарстане, Ульяновской области, Чувашии, Марий Эл и Кировской области. В этих регионах отмечается дефицит осадков, накопленных с начала года, в сравнении со среднемноголетними значениями. В некоторых районах фиксируются существенные отклонения в худшую сторону. Например, в Спасском районе Татарстана и Шумерлинском районе Чувашии индекс вегетации на 25% ниже среднегодовой нормы, хотя абсолютное значение индекса снизилось всего на 0,3. Биждов уточнил, что в ряде регионов Приволжского федерального округа сев озимых культур проводился в период низкого уровня влаги в почве, что уже могло отразиться на развитии растений и способно негативно сказаться на перезимовке посевов.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что Поволжье — такой регион, где всегда могут быть риски в части развития озимых, они есть и в этом году, но не такие значительные, как в 2022-м. По его словам, сев озимых зерновых прошел хорошо, ими засеяно порядка 17,5 млн га. «Это меньше, чем в прошлом году, но тогда были большие проблемы с озимыми в Центре России. В этом году есть сложности на востоке Ставропольского края, там была засуха, но есть шансы, что и там ситуация выправится. В остальных регионах ситуация более-менее хорошая», — оценил эксперт. По его мнению, посевы уйдут в зиму в неплохом состоянии, однако нужно учитывать, что климатические условия в регионах страны разные.



На прошлой неделе «Интерфакс» писал, что в большинстве регионов затраты на сев озимых увеличились на 5-30% из-за сухой погоды. На нехватку влаги жаловались не только аграрии, об этой проблеме также говорил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме в октябре. Однако к концу сева ситуация на многих полях улучшилась благодаря дождям. Эксперты, опрошенные «Интерфаксом», оценивают состояние посевов как хорошее, но прогнозируют снижение рентабельности зернового производства в следующем году.

