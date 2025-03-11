В условиях, когда самообеспеченность превышает пороговые уровни потребления, необходимо задать цели дальнейшего роста Pixabay

Президент Владимир Путин внес изменения в Доктрину продовольственной безопасности России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, он уже вступил в силу. В частности, в Доктрину добавлен раздел «Стратегическая цель и основные задачи обеспечения глобальной продовольственной безопасности». Стратегическая цель — поддержание стабильности мировых продовольственных рынков на многосторонней и двусторонней основе, в первую очередь через сотрудничество с государствами, проводящими конструктивную политику в отношении России. Основными задачами ее достижения названы развитие внутреннего производства сельхозпродукции, сырья, продовольствия, минудобрений для обеспечения и наращивания экспортного потенциала России, оказание гуманитарной помощи и др.



Кроме того, предусматривается укрепление взаимодействия со странами и международными организациями для совместных проектов с использованием в том числе российских сельхозпродукции, сырья и др., а также наращивание сотрудничества, включая обмен опытом в области сельского хозяйства. В числе задач также мониторинг трансформации мировых продовольственных рынков, освоение новых рынков сбыта, диверсификация и расширение экспорта, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью, обладающих конкурентными преимуществами. Доктрина также нацеливает на развитие безопасной и устойчивой к экономическим воздействиям со стороны недружественных иностранных государств экспортной инфраструктуры, включая сопряжение отечественных платежных систем с платежными системами дружественных иностранных государств и др. Кроме того, документ предусматривает диверсификацию иностранных поставщиков для недопущения критической зависимости российской экономики от отдельного экспортера.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что с одной стороны, он не уверен, что в Доктрине продовольственной безопасности нужно обозначение ее задач по поддержанию глобальной продбезопаности — этот вопрос больше в плоскости МИДа и политики. «Но суть верная: Россия в ряде позиций уже выступает одним из важных факторов продовольственной безопасности. В частности, по пшенице: каждый пятый кусок пшеничного хлеба в мире делается из российского зерна. Так что наше влияние весьма серьезно <...>, и обозначить роль, возможности России полезно, особенно в условиях функционирования БРИКС — в какой-то мере это ответы и на потребности объединения», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». Однако, продолжает он, для выполнения этих целей нужен полный отказ от любых ограничений продовольственного экспорта — квоты, пошлины и др. снижают его доступность на мировых рынках. «Но, с моей точки зрения, это не самый лучший вариант», — добавляет эксперт.



Сильные страны с точки зрения сельского хозяйства должны помогать государствам, в которых эта отрасль не так развита — это позиция ООН, и особенно она касается беднейших стран, напоминает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Кроме того, это еще и политический аспект — взамен на продовольствие по демократичным ценам можно рассчитывать на поддержку стран-покупателей по различным вопросам, которые в том числе находятся в сфере ООН. «Экспорт идет тогда, когда насыщен внутренний рынок. Значит, президент видит возможность передать продукцию на экспорт», — сказал Остапкович «Агроинвестору». По его мнению, дополнение Доктрины этими позициями может быть нужно для определения баланса между внутренним потреблением и экспортом, а также для работы в области политических позитивных аспектов поддержания стабильности мировых продовольственных рынков.



Ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский считает, что изменение Доктрины в той форме, в которой она сейчас сформулирована, — это необходимое расширение ее содержания. «В условиях, когда показатели производства и самообеспеченности по основным продуктам превышают пороговые уровни потребления, необходимо задать цели их дальнейшего роста», — добавляет он. По мнению Терновского, очевидно, что в качестве этих целей выдвигается продвижение на мировых рынках с экономическими и гуманитарными целями. Кроме того, усиливающаяся фрагментация мировой экономики и неустойчивость создаваемых блоков актуализирует вводимые положения о необходимости дифференциации поставщиков ресурсов, способов оплаты, логистических маршрутов. С другой стороны, продолжает он, важно, чтобы декларируемые изменения в политике не смещали фокус Доктрины на обеспечение продовольственной безопасности внутреннего потребителя, которая достигается не только наличием произведенного в стране продовольствия, но и способностью населения приобретать его в необходимом для здоровой жизни объеме.



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