Потребность аграриев в минудобрениях выросла

Интенсивность заявок аграриев на минудобрения в последние несколько недель остается на относительно низком уровне «ФосАгро»

Минсельхоз оценил потребность АПК в минеральных удобрениях на 2025 год в 5,56 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ — д.в.). Около 40% этого объема могут быть востребованы аграриями уже в первом квартале. В прошлом году потребность была заявлена на уровне 5,45 млн т, объем приобретения с учетом накопленных ресурсов составил 5,9 млн т, сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).



Вместе с тем, по оценкам РАПУ, интенсивность заявок аграриев на минудобрения в последние несколько недель остается на относительно низком уровне. На прошлой неделе в ходе Всероссийского агрономического совещания заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин также отмечал, что в начале года темпы закупок удобрений снизились. На это, по словам чиновника, есть объективные причины: высокая ключевая ставка ЦБ, ожидание льготных кредитов, а также определенные вопросы, связанные с выручкой компаний.



РАПУ считает, что спрос на минудобрения может значительно увеличиться в феврале и обращает внимание на важность заблаговременных закупок для обеспечения сбалансированного производства и полного удовлетворения внутреннего спроса. «На сегодняшний день предприятия отрасли готовы обеспечить растущий спрос АПК, в том числе за счет ввода в строй новых производственных и логистических мощностей, — говорится в сообщении ассоциации. — С 2013 года инвестиции в их создание и модернизацию составили около 1,9 трлн руб., сегодня в стадии реализации находятся инвестиционные проекты еще на 1,5 трлн руб.».



По итогам 2024 года лидерство по поставкам минеральных удобрений российским аграриям (в д.в.) сохранила «ФосАгро», с долей в 27%. 22% поставок осуществила «Уралхим», 14% — «ЕвроХим», 10% — «Акрон». По 7% пришлось на «КуйбышевАзот» и ГК «Азот», 6% объема поставила компания «Минудобрения», приводит данные РАПУ.



В ноябре прошлого года производители удобрений попросили Минпромторг об индексации внутренних цен на 15% с января 2025 года, сообщал ТАСС источник в отрасли. Минпромторг получил обоснование просьбы и начал анализ такой возможности, говорил в конце ноября замглавы министерства Михаил Юрин. ФАС в середине января сообщила, что согласовала торговые политики производителей азотных и азотосодержащих удобрений: минеральные удобрения отечественным аграриям перед весенней посевной будут продаваться по ценам не выше уровня сентября 2022 года.



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