РСХБ: производство минеральных удобрений к 2028 году превысит 70 млн тонн

Российские производители уже обеспечили потребность аграриев в минеральных удобрениях на весь 2024 год более чем на 90% Д. Абрамов

По прогнозу Россельхозбанка (РСХБ), объем производства минеральных удобрений к 2028 году превысит 70 млн т против 59,3 млн т в 2023-м. Сейчас в отрасли реализуется около 60 инвестпроектов в горнодобывающем, производственном и логистическом секторах. Рынок кредитования производителей минудобрений банк (его клиентами являются семь из 11 крупнейших по выручке компаний-производителей минудобрений) оценивает в 1 трлн руб., сообщила «Агроинвестору» пресс-служба РСХБ.



В частности, эксперты банка прогнозируют заметный рост мощностей по производству азотных удобрений в ближайшие четыре года. В первую очередь их выпуск планируют наращивать те компании, которые и ранее специализировались на этом сегменте. Прирост мощностей оценивается в 40% к показателю 2023 года, валовой объем производства составит 40 млн т. Мощности по производству аммиака могут увеличиться на 17%, до 23 млн т по итогам 2028 года.



Объем производства калийных удобрений по итогам 2040 года может превысить 35 млн т, в том числе за счет входа в сегмент новых крупных игроков (ГК «Акрон») и запуску новых мощностей по добыче калийных солей («Еврохим», «Уралхим»), оценивают аналитики РСХБ. Объем производства комплексных удобрений по итогам 2028 года может составить 20 млн т.



Также РСХБ считает одной из недооцененных и перспективных отраслей производство «зеленых» удобрений (содержание вредных веществ в них не превышает 20 мг на 1 кг действующего вещества). «В России есть колоссальные ресурсы, которые могут быть использованы для снижения агрохимической нагрузки на сельскохозяйственные угодья и восстановления плодородия почв, — отмечает руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова. — Положительную динамику рынка экоудобрений может обеспечить интерес к производству улучшенной сельскохозяйственной и органической продукции, выращенной с применением экоудобрений. Реализация стратегии развития органической продукции также будет способствовать притоку инвестиций в производство экоудобрений и росту объемов рынка “зеленых” удобрений 2030 году как минимум в два раза».



При этом эксперты РСХБ обращают внимание, что производство минудобрений в России носит в основном экспортоориентированный характер, за исключением неазотных фосфатов и нефосфатных солей аммония — их производство ориентировано на внутренний рынок. В 2023 году на долю экспорта пришлось 60% (35,7 млн т) производства минеральных удобрений в валовом объеме. Основные экспортные рынки для российских азотных и сложных удобрений — Европа и Латинская Америка, для калийных — Латинская Америка и Азия.



Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов ранее в ходе круглого стола на выставке «Золотая осень» сообщил, что Минсельхоз утвердил стратегический план по увеличению приобретения аграриями минеральных удобрений до 2030 года. В этом году объем использования минудобрений согласно плану, должен составить 5,4 млн т в действующем веществе, в 2025-м — 5,5 млн т в базовом сценарии и 6,5 млн т — в оптимистичном. В 2030 году показатель может увеличиться до 6,7 млн т или 8,2 млн т соответственно.



Российские производители уже обеспечили потребность аграриев в минеральных удобрениях на весь 2024 год более чем на 90%, доложил премьер-министру Михаилу Мишустину глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в ходе выставки «Золотая осень». Он отметил, что ситуация с минеральными удобрениями в России «стабильно хорошая». «За последние 10 лет поставки российскому АПК выросли в 2,5 раза. Мы полностью закрываем их растущий спрос. В этом году рассчитываем прирасти по производству на 10% — до 65 млн т», — рассказал Гурьев. Залогом динамичного развития индустрии стали масштабные инвестиции, которые за последние 10 лет превысили 1,8 трлн руб., сейчас в стадии реализации находятся проекты еще на 1,7 трлн руб., сказал он.



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