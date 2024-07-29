Рынок минудобрений может перейти в ведение Минсельхоза

Минсельхоз рассчитывает на развитие внутренней торговли минудобрениями и налаживание прямого взаимодействия между поставщиками и аграриями «Фосагро»

Минсельхоз может получить полномочия по регулированию в сфере оборота минеральных удобрений, за исключением их производства. Разработанный им проект постановления правительства, закрепляющий за ведомством функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оборота минеральных удобрений, размещен на сайте regulation.gov.ru. Документ разработан по поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева.



Сейчас регулирование рынка минеральных удобрений находится в ведении Минпромторга. Закрепление за Минсельхозом новых полномочий потребует усиления отдельных структурных подразделений министерства, таких как Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, говорится в пояснительной запуске к документу. Проект постановления предполагает, что в Минсельхозе может появиться новый департамент и одно управление.



Усиление центрального аппарата агроведомства будет способствовать повышению доступности минеральных удобрений для сельхозпроизводителей, считают авторы документа. Также это должно позволить обеспечивать внесение минеральных удобрений в соответствии с оптимальными агротехнологическими нормами, увеличивать экспорт, в том числе за счет открытия новых рынков. Кроме того, Минсельхоз рассчитывает на развитие внутренней торговли минудобрениями, налаживание прямого взаимодействия между поставщиками и аграриями. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 ноября 2024 года.



По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в 2023 году производство минудобрений выросло на 9%, до рекордных 59,3 млн т. В ближайшие пять пяти лет объем выпуска может увеличиться до 70 млн т. Точками роста отрасли могут быть как увеличение поставок на внутренний рынок, так и на экспорт. В России, по данным Минсельхоза, средний объем внесения удобрений в 2023 году составил 65 кг/га — на 5 кг/га больше, чем в 2022-м. За пять лет объемы внесения минеральных удобрений увеличились на 20 кг/га. К 2025 году, по прогнозу ведомства, объем внесения минудобрений в стране может вырасти до 80 кг/га.



В июле на совещании вице-премьера Дмитрия Патрушева с участием министра сельского хозяйства Оксаны Лут, представителей Минпромторга, компаний-производителей и отраслевых ассоциаций обсуждались вопросы организации производства и оборота минеральных удобрений. По словам Патрушева, отрасль минеральных удобрений самодостаточная и динамично развивающаяся. Поскольку удобрения — одна из базовых составляющих эффективного сельхозпроизводства, эта сфера вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, отмечал он.



Президент РАПУ Андрей Гурьев и июне, выступая на панельной сессии Петербургского международного экономического форума, говорил, что бесперебойные поставки российских минудобрений на рынки дружественных стран станут важнейшим вкладом России в их продовольственную безопасность. Экспорт в страны Глобального Юга увеличился с 23,5 млн т в физическом весе в 2022 году до 29,1 млн т в 2023-м, на долю российской продукции приходится 22% всех используемых местными фермерами удобрений, приводил данные глава ассоциации.



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