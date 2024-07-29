разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Рынок минудобрений может перейти в ведение Минсельхоза

Сейчас его регулирует Минпромторг

| Агроинвестор |

Минсельхоз рассчитывает на развитие внутренней торговли минудобрениями и налаживание прямого взаимодействия между поставщиками и аграриями
Минсельхоз рассчитывает на развитие внутренней торговли минудобрениями и налаживание прямого взаимодействия между поставщиками и аграриями

может получить полномочия по регулированию в сфере оборота минеральных удобрений, за исключением их производства. Разработанный им проект постановления правительства, закрепляющий за ведомством функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере оборота минеральных удобрений, размещен на сайте regulation.gov.ru. Документ разработан по поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева.

Сейчас регулирование рынка минеральных удобрений находится в ведении Минпромторга. Закрепление за Минсельхозом новых полномочий потребует усиления отдельных структурных подразделений министерства, таких как Департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, говорится в пояснительной запуске к документу. Проект постановления предполагает, что в Минсельхозе может появиться новый департамент и одно управление.

Усиление центрального аппарата агроведомства будет способствовать повышению доступности минеральных удобрений для сельхозпроизводителей, считают авторы документа. Также это должно позволить обеспечивать внесение минеральных удобрений в соответствии с оптимальными агротехнологическими нормами, увеличивать экспорт, в том числе за счет открытия новых рынков. Кроме того, рассчитывает на развитие внутренней торговли минудобрениями, налаживание прямого взаимодействия между поставщиками и аграриями. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 ноября 2024 года.

По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), в 2023 году производство минудобрений выросло на 9%, до рекордных 59,3 млн т. В ближайшие пять пяти лет объем выпуска может увеличиться до 70 млн т. Точками роста отрасли могут быть как увеличение поставок на внутренний рынок, так и на экспорт. В России, по данным Минсельхоза, средний объем внесения удобрений в 2023 году составил 65 кг/га — на 5 кг/га больше, чем в 2022-м. За пять лет объемы внесения минеральных удобрений увеличились на 20 кг/га. К 2025 году, по прогнозу ведомства, объем внесения минудобрений в стране может вырасти до 80 кг/га.

В июле на совещании вице-премьера Дмитрия Патрушева с участием министра сельского хозяйства Оксаны Лут, представителей Минпромторга, компаний-производителей и отраслевых ассоциаций обсуждались вопросы организации производства и оборота минеральных удобрений. По словам Патрушева, отрасль минеральных удобрений самодостаточная и динамично развивающаяся. Поскольку удобрения — одна из базовых составляющих эффективного сельхозпроизводства, эта сфера вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, отмечал он.

Президент РАПУ Андрей Гурьев и июне, выступая на панельной сессии Петербургского международного экономического форума, говорил, что бесперебойные поставки российских минудобрений на рынки дружественных стран станут важнейшим вкладом России в их продовольственную безопасность. Экспорт в страны Глобального Юга увеличился с 23,5 млн т в физическом весе в 2022 году до 29,1 млн т в 2023-м, на долю российской продукции приходится 22% всех используемых местными фермерами удобрений, приводил данные глава ассоциации.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2024
Реанимировать деревню. Верна ли ставка на село в решении кадровой проблемы

«Агротехника и технологии»

Реанимировать деревню. Верна ли ставка на село в решении кадровой проблемы
«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год