Минфин: экономическое положение производителей удобрений позволит им выплачивать высокий НДПИ

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки, включающие формульный расчет НДПИ с ориентиром на экспортные цены Д. Абрамов

Экономическое положение производители фосфорных и калийных удобрений устойчивое, что позволит им оставаться прибыльными даже при увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), не повышая внутренние цены на удобрения. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Он отметил, что рентабельность компаний, производящих калийные удобрения, будет значительно выше среднероссийской даже после увеличения налогов, пишет ТАСС.



Комитет одобрил поправки, включающие формульный расчет НДПИ с ориентиром на экспортные цены для производителей минудобрений вместо фиксированных ставок. «Даже после изменений в формулах НДПИ, рентабельность компаний, занимающихся добычей калийных удобрений, будет в два раза выше среднероссийской. У них есть достаточный запас прочности, чтобы не перекладывать бремя на российских потребителей», — уверен Сазанов.



Он отметил, что внутренние цены на удобрения в России контролируются, а экспортные поставки ограничены квотами. «Минпромторг и Минсельхоз тщательно следят за этим. Повышение НДПИ не повлияет на эти цены», — подчеркнул замминистра. Он также заявил, что повышение НДПИ эффективнее, чем изменение ставок налога на прибыль для этих компаний. «НДПИ в этом плане гораздо более эффективен, потому что он берется с каждой добытой тонны, четко регламентируется, за этим следят Роснедра, Минприроды. Поэтому привязка к НДПИ позволяет более эффективно изымать природную ренту, которую зарабатывают наши сырьевые компании», — пояснил Сазанов.



Изначально для отрасли добычи железной руды предполагалось увеличить НДПИ в 1,15 раза, для производства калийных удобрений — в 2,3 раза, фосфорных удобрений — в два раза. Для производителей азотных удобрений предлагалось ввести акциз на приобретение газа для выпуска аммиака в размере 1,2 тыс. руб./1 тыс. куб. м. Уровень изъятия рентных доходов при добыче железной руды увеличится бы с 4,8% до 5,5%, рентный коэффициент в отношении апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд вырос с 7 до 14, для калийных солей — до 8,1.



Однако на днях «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что в результате диалога с представителями бизнеса формула расчета НДПИ на калийную и фосфатную руду была полностью пересмотрена. В новой формуле отсутствует фиксированный рентный коэффициент, но вводятся коэффициенты, зависящие от экспортных котировок сырья (для калия — на FOB Балтика, для фосфатной руды — на FOB Марокко) и учитывающие процент содержания полезного вещества в добытой руде. Эти коэффициенты умножаются на базовую ставку — 3% для калийной руды и 4% для фосфатов. Также предусмотрена надбавка к НДПИ, которая начинает действовать при цене калия более $300 за тонну и фосфатной руды свыше $200 за тонну. От превышения этой цены НДПИ предлагается взимать по ставке 7% для калийной и 12% для фосфатной руды. Что касается акциза на газ, то предлагается ввести формулу, связанную с экспортными котировками карбамида на Балтике (вместо фиксированной ставки из предыдущей версии налоговых поправок). В базовом варианте это значение умножается на 6,5%, а при превышении цены $300 за тонну предусмотрена дополнительная плата к НДПИ, взимаемая по ставке 12%.



По данным Росстата, объем производства всех видов минеральных удобрений в России за 2023 год увеличился на 10,3% и составил 26 млн т в пересчете на 100% питательных веществ. Наиболее значительный прирост был зафиксирован в производстве калийных удобрений — на 24,6%, до 9,1 млн т. Объем выпуска азотных удобрений увеличился на 5,2%, составив 12,5 млн т, фосфорных — на 0,2%, до 4,4 млн т.



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