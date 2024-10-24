«ФосАгро-Регион» открыла первую собственную агрохимическую лабораторию

Рынок коммерческих агрохимсервисов в России находится в начале своего пути «ФосАгро-Регион»

«ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»), крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений по суммарным объемам поставок и по мощности единовременного хранения удобрений, открыла в Липецке свою первую собственную агрохимическую лабораторию AgroG. Она предназначена для выполнения широкого спектра анализов в рамках сервиса агрохимического обследования почв, который «ФосАгро-Регион» предоставляет во всех регионах своего присутствия. Инвестиции в создание лаборатории составили около 50 млн руб., уточнил «Агроинвестору» гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. По его словам, с учетом сезонности сельхозбизнеса, в год лаборатория может обработать около 5 тыс. почвенных проб. В дальнейшем аналогичные лаборатории могут появиться и в других регионах присутствия «ФосАгро-Регион», обеспечивая растущий спрос на агрохимобследование почв и упрощая их логистику, добавил он. Потенциальные потребители агрохимического сервиса — все аграрии России: как крупнейшие агрохолдинги, так и КФХ, и небольшие частные хозяйства, уточнил Вовк.



Агрохимическое обследование почв — это один из ключевых компонентов системы рационального сельхозпроизводства. Оно позволяет определить комплекс показателей плодородия и, установив точный уровень питательных элементов в почве, выработать решение для максимально эффективного применения удобрений на каждом конкретном поле. «ФосАгро-Регион» развивает этот сервис с 2021 года. Для отбора проб используется собственный парк автоматизированных пробоотборников во всех федеральных округах. На основании данных лабораторных анализов агрономическая служба разрабатывает индивидуальные научно обоснованные системы минерального питания с подробными рекомендациями и расчетом норм внесения минеральных удобрений. Лаборатория AgroG станет важным звеном комплексного подхода к сохранению плодородия земель и повышению прибыли хозяйств.







Рынок коммерческих агрохимсервисов в России находится в начале своего пути, при том, что в число потенциальных потребителей этих сервисов входят почти все российские аграрии. «Спрос на эти услуги растет: в прошлом году мы обследовали около 50 тыс. га, этот год планируем завершить двукратным ростом площадей, — отметил Вовк. — С учетом этой динамики и ситуации на рынке агрохимсервисов, “ФосАгро-Регион” принял решение развивать собственную лабораторию. Липецкую область мы выбрали не только из-за ее агропромышленного потенциала: с точки зрения логистики у региона удобное расположение, что позволяет доставлять сюда пробы на анализ и быстрее, и дешевле». Таким образом, компания сможет, с одной стороны, контролировать качество, сроки и стоимость исследований, с другой — развивать дополнительные агросервисы для всех регионов в зоне своего охвата.



Липецкая область — традиционный новатор по многим направлениям АПК, открытие здесь новой агрохимической лаборатории станет отправной точкой для снижения производственных рисков растениеводства и трансляции этого опыта в другие регионы страны, считает заместитель губернатора Липецкой области Илья Карлин.







Цена агрохимического анализа складывается исходя из определяемых в рамках лабораторного исследования параметров и количества предполагаемых к отбору проб, рассказал «Агроинвестору» Вовк. «Что касается экономического эффекта для хозяйств, то, по нашим оценкам и исходя из нашего опыта, оптимизация минерального питания с точным распределением удобрений по полю и устранением основных лимитирующих факторов, позволяет поднять урожайность на 10-15% за счет повышения эффективности систем питания», — оценил он.



При этом компания не увязывает показатели агрохимического сервиса с объемом продаж минеральных удобрений — это отдельное направление, со своим бизнес-планом, в основе которого — достоверность и качество предоставленных услуг, а не объем проданных удобрений из рекомендованного списка, подчеркивает Вовк. Поэтому любой аграрий может заказать обследование как услугу, получить рекомендации или систему минерального питания под агрокультуры на своих полях и решать — у кого он будет закупать всю необходимую номенклатуру, добавляет он.



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