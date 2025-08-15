Минсельхоз по-прежнему выступает против обязательной продажи части продукции АПК на бирже

Бизнес должен приходить на торговые площадки, потому что ему удобно пользоваться биржевыми инструментами и сервисами Freepik.com

Минсельхоз сохраняет свою позицию относительно планов по усилению регламентации биржевой торговли, прежде всего введения для производителей обязанности продавать часть своей продукции на организованных торгах, поскольку видит в этом нововведении риски для отрасли. Об этом говорится в очередном письме ведомства в аппарат правительства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.



В конце марта «Агроинвестор» писал, что власти разработали законопроект, согласно которому бизнес могут обязать продавать до 25% объема производимой в месяц продукции разных категорий через биржу. Предполагалось, что в случае принятия новелла вступит в силу с 1 сентября 2025 года. В продовольственном сегменте на биржу планируется вывести мороженую рыбу, ракообразных, пшеницу, ячмень, кукурузу, сою, подсолнечник, сахарную свеклу, подсолнечное масло, белый сахар.



Для оценки обоснованности и последствий принятия законопроекта Минсельхоз провел совещание с участием представителей Банка России, Минфина, ФАС, а также представителей отраслевых объединений. Действующий инструментарий уже содержит системные элементы, которые позволяют достичь основной цели законопроекта — формирования национальной системы индикаторов, отмечает ведомство. В частности, это информация по внебиржевым сделкам, которая передается биржам, в том числе по товарам АПК.



При этом представители бизнес-сообщества (Всероссийская ассоциация рыбопромышленников, Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота, Ассоциация добытчиков минтая, Союз сахаропроизводителей, Союз экспортеров и производителей зерна, Масложировой союз) отрицательно оценили возможность введения нормативов обязательных продаж на бирже, выступив за развитие биржевой торговли на добровольной основе. Минсельхоз отмечает, что сейчас прорабатывается ряд мер по повышению привлекательности биржевой торговли для предприятий агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, которые будут способствовать увеличению объемов биржевых торгов.



В июне в интервью «Известиям» министр сельского хозяйства Оксана Лут поясняла, почему Минсельхоз не одобряет усиление регламентации биржевой торговли. «Мы в принципе против обязательных требований, мы хотим создавать стимулы для профессиональных участников рынка для торговли на бирже, — отмечала она. — Это, например, приоритет на железнодорожные перевозки или фиксация экспортной пошлины. С коллегами из ЦБ и Минэкономразвития мы обсуждаем такую возможность. Ряд крупных участников рынка также вовлечены в разработку этих механизмов». Кроме того, по словам Лут, нет уверенности в том, что введение обязательного биржевого норматива поможет снизить цену продукции, в этом плане рынок нормально функционирует и без торгов.



Ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский считает, что инициатива по установлению норматива продаж сельхозпродукции на бирже укладывается в текущую политику регулирования рынков, хотя результативность такого решения неочевидна. «Сезонность производства, наложенная на фиксированный норматив продаж, может породить еще более сильные ценовые колебания, теперь в обратную сторону, — рассуждает он. — Готовность к таким нововведениям можно оценивать с двух сторон: с одной — готов ли АПК снизить свои возможности по управлению ценообразованием, что очевидно приведет к уменьшению доходов, с другой стороны — готова ли биржевая инфраструктура к обеспечению бесперебойной работы в рамках подобных торгов». Даже если ответы будут положительными, не ясно — кто будет бенефициаром этого решения, ранее комментировал Терновский «Агроинвестору».



В целом невысокий текущий уровень развития торговли сельхозпродукцией через биржу в России показывает, что рынок с осторожностью входит в использование этого инструмента, отмечает эксперт. «Если неявной целью расширения биржевых торгов служит контроль цен, то принудительные меры по продаже сельхозпродукции, как это уже не раз бывало в истории, могут привести к снижению ее производства», — допускает он.



Бизнес должен приходить на торговые площадки, потому что ему удобно пользоваться биржевыми инструментами и сервисами, уверены на Национальной товарной бирже. «Мы считаем своими первоочередными задачами развитие инфраструктуры, предоставление технологий, расширение перечня доступных для торгов товаров, повышение ликвидности, а также создание и развитие товарных индикаторов, — перечисляют там. — Мы внимательно отслеживаем потребности рынка и стараемся своевременно на них отвечать». В общей сложности на рынках НТБ представлено свыше 100 крупнейших агрохолдингов с более чем 300 базисами поставки в 40 регионах России. Объемы операций с физическим товаром каждый год растут, так, совокупный объем торгов на НТБ по итогам 2024 года увеличился на 51% и составил 3 млн т, или 72 млрд руб. (рост на 44%).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

