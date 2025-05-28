Доля отечественных вин в общей структуре продаж составила 58%

Виноградарство и виноделие — одна из наиболее активно развивающихся отраслей сельского хозяйства А. Орлов

Доля отечественных вин в общей структуре продаж этой категории в России составляет около 58%, сообщила заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина в ходе выступления на Кавказском инвестиционном форуме, пишет ТАСС. По ее словам, один из важных вопросов — увеличение доли российского вина в розничных продажах и сегменте общественного питания.



Минсельхоз ожидает, что законопроект, устанавливающий обязательную минимальную долю российских вин в торговых сетях и заведениях общественного питания, будет внесен в Госдуму уже в текущем году, отметила Федина. «Надеемся, что в этом году он уже будет каким-то образом формализован и начнется обсуждение в Государственной думе», — цитирует ее «РБК Вино». Сейчас документ проходит межведомственное согласование, уточнила чиновник.



«За последние годы виноградарство и виноделие в нашей стране и в регионах СКФО в частности — одна из наиболее активно развивающихся отраслей сельского хозяйства. С каждым годом растут площади виноградных насаждений, повышается культура виноделия и качество российского вина, — приводит слова Фединой Роскачество. — Этому способствует комплекс мер государственной поддержки, реализуемый Минсельхозом России. Важную роль в развитии отрасли играет продвижение российского вина на внутреннем рынке. Для этого проводятся различные мероприятия и акции, среди которых винные ярмарки, дни российских вин. Они призваны повысить узнаваемость российских винных брендов у потребителя и познакомить его с широким ассортиментом высококачественных российских вин».



Также в ходе выступления Федина напомнила о вступившем в силу с 1 апреля национальном стандарте по оформлению винных карт, в котором рекомендовано размещать российские вина в начале списка и выделять их специальными значками. В документе также зафиксирована рекомендация обеспечивать наличие не менее 20% отечественных наименований в ассортименте.



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