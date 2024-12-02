Рынок «играет» и «крепчает». В алкогольном сегменте отмечается рост: продаж, цен и градуса

М. Стулов

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Запасы импортного алкоголя в России сокращаются. Если еще в январе — июне отмечался рост поставок из-за рубежа, то во втором полугодии, после введения повышенных пошлин, ввоз стал быстро падать. В то же время отечественные компании наращивают объемы всей ассортиментной линейки — вина, горячительных напитков, пива. Однако спрос также растет, и, возможно, усилий российских компаний с учетом выпадающих импортных объемов будет недостаточно, чтобы насытить потребление. К концу уходящего года и в 2025-м эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен на всю алкогольную продукцию

Еще по итогам первого полугодия 2024 года, согласно информации Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль), импорт алкогольных напитков в Россию демонстрировал рост. Объемы поставок увеличились на 2%, до более чем 48 млн дал. При этом уже тогда наблюдалось изменение ассортиментной структуры, отмечал руководитель Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин в интервью «Российской газете»: больше алкоголя стало завозиться из дружественных стран.



Летом на рынке началась негативная динамика — ввоз сократился более чем в два раза, а некоторые напитки вообще исчезли с прилавков. Например, практически полностью (на 95%) прекратился импорт игристых вин из региона Шампань, на 70% снизились поставки виски, на 60% — французского коньяка и импортного пива, сообщала Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ). Ассортимент крепкого алкоголя в крупных сетях сократился в два раза, импортного пива — на 40%, вин и ликеров — на треть. А к Новому году заграничных напитков станет еще вдвое меньше, прогнозировала АКОРТ. «Заместить ушедшие бренды, в первую очередь в категориях, по которым не налажено производство в России и отсутствует сырье, невозможно, — приводила в сентябре слова главы ассоциации Игоря Караваева «Комсомольская правда». — Большинство потребителей предпочитают конкретные категории напитков, конкретные бренды, и трудно сказать, смогут ли они переключиться на другие».



Дальнейшему сокращению поставок крепкого алкоголя к концу 2024 года будут способствовать новые пошлины. «В первую очередь может уменьшиться ввоз дорогих позиций, таких как виски, ром и коньяк. Закупки дешевых позиций также могут немного снизиться, но этот спад будет менее заметным», — считает директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб.



В то же время покупать алкоголь российский потребитель в 2024 году стал немного чаще. По данным Росалкогольтабакконтроля, за девять месяцев объем реализации в рознице составил 166,63 млн дал (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост произошел в сегменте ликеро-водочных изделий (+16,1%, до 11,7 млн дал) и категории «другие спиртные напитки» (+15,6%, до 10,1 млн дал), в которую входят виски, текила, ром, джин и прочие. Продажи слабоалкогольных напитков за январь — сентябрь достигли 553,8 млн дал (+7% к такому же периоду 2023-го), а сидра, пуаре и медовухи — 8,76 млн дал, или на 15,3% больше, чем годом ранее.



Главным же трендом, который сохранится на рынке и в 2025 году, эксперты считают повышение цен на все виды алкоголя. В федеральный бюджет на следующий год уже заложены новые ставки акцизов на этиловый спирт — они увеличатся на 15% (с 643 до 740 руб./л). Кроме того, вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе Российского винодельческого форума пообещал рост пошлин на ввозимый в страну алкоголь с 25 до 30% и даже до 50%.







И белое, и красное

В винном сегменте, как и в других категориях, в первом полугодии отмечался заметный рост ввоза иностранной продукции. Об этом говорят и сами поставщики. «Импорт тогда увеличился в связи с предстоящим повышением пошлин (ставки выросли в августе)», — объясняет Дарья Сологуб. Так, сама виноторговая компания Fort нарастила закупки зарубежного алкоголя на 27% по всем странам. Особенно активный рост наблюдался по продукции государств Нового Света (Аргентина, Чили и ЮАР), а также европейских, таких как Италия и Франция, сообщает она. А далее начался спад. По итогам всего года объемы ввоза все-таки будут меньше, чем в 2023 году, ожидает руководитель. «Но это снижение не будет критическим — максимум на 10% — и не затронет все категории вина», — считает она.



Однако, согласно презентации ФТС, представленной на Российском винодельческом форуме в начале ноября, ввоз вина в Россию за 10 месяцев составил 357,7 тыс. т, по примерному пересчету (так как плотность у разных видов вина различается) это около 319,38 млн л. В прошлом году за тот же период было ввезено 532 тыс. т, или 475 млн л. Иными словами, в натуральном выражении поставки уже сократились примерно на 33%.



Зато увеличивается российское производство. За январь — октябрь 2024 года, по информации замглавы Минсельхоза Максима Увайдова, которую он озвучил на форуме «Всемирный день качества в России», суммарные объемы выпуска винодельческой продукции в России выросли на 14,5% в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 53,5 млн дал. Причем производство игристых (шампанских) вин растет быстрее, чем тихих: в частности, объемы первых к ноябрю увеличились на четверть, до 13,5 млн дал, а вторых — на 9,3%, до 27,1 млн дал, информирует Росалкогольтабакконтроль.







Кубань, главный регион — производитель вина в стране, по итогам года увеличит винные объемы не менее чем на 3,4% (до 23,7 млн дал), обещает Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. За девять месяцев местные виноделы выпустили 15,8 млн дал продукции. Объемы производства зависят от спроса, акцентирует внимание гендиректор компании «Фанагория» (Краснодарский край) Петр Романишин. «В первую очередь мы видим интерес ритейла и конечных потребителей к нашим игристым винам, — рассказывает он. — Поэтому мы прикладываем дополнительные усилия для развития этого направления, покупаем акратофоры и отдельно высаживаем на новых виноградниках белые сорта винограда».



В планах завода «Игристые вина» (владелец бренда «Лев Голицын», Санкт-Петербург) увеличение производства игристых вин на 30%. Представитель компании также отмечает, что объемы прежде всего зависят от спроса, а он в последнее время на такой тип вин растет. Этому в том числе способствует повышение пошлин на импортные вина и, соответственно, рост цен на них в рознице.



И все же в первую очередь масштаб производства зависит от валового сбора сырья. «Если урожай хороший, то и возможностей для создания качественных российских вин у виноделов появляется больше», — констатирует Романишин. В этом году производство винограда ожидается на неплохом уровне — более 800 тыс. т. Кроме того, по словам Дмитрия Патрушева, по качеству урожай будет одним из лучших за последние годы. «Нас ждут достаточно интересные вина — танинные, с ярким ароматом, а также с потенциалом к выдержке», — говорил вице-премьер на Российском винодельческом форуме. По его информации, за прошедший период объем выпуска винной продукции уже увеличился на 15%. К концу года производство может достигнуть 70 млн дал.



Вслед за спросом повышаются и цены

Аналитики и участники рынка полагают, что спрос на российское вино будет расти, так как оно хоть и подорожало, но все еще более доступно, чем импортное. Доля отечественной продукции на рынке в стоимостном выражении уже увеличилась. По оценке Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР), если в прошлом году на российское вино в литрах приходилось порядка 60%, а в деньгах — менее 35%, то в 2024-м при той же доле в натуральном выражении стоимостной показатель вырос до 49%.



Отечественные производители винной продукции в этом году заняли более сильные позиции, особенно в сегменте игристых вин, где спрос вырос на 27% по сравнению с прошлым годом, подтверждает Дарья Сологуб. «Конкуренция на рынке приводит к тому, что цены на российское вино тоже постепенно повышаются, но оно все же остается доступнее, чем импортное», — признает она.



«Фанагория» видит рост популярности и востребованности в том числе и премиальных продуктов — вин стоимостью выше 800 руб. за бутылку. «Это доказывает, что еще в 2005 году, когда мы сделали ставку на развитие премиального направления виноградарства и виноделия, наша стратегия была верной, — подчеркивает Романишин. — Мы пошли по этому пути еще задолго до того, как этот тренд стал очевидным, именно поэтому в ассортименте “Фанагории” уже более 30% составляют продукты категории премиум». Среди всех отечественных вин премиального сегмента доля вин «Фанагории», по оценке самой компании, доходит до 20%.







За январь — октябрь 2024 года стоимость импортной винной продукции увеличилась в России на 30-70% в зависимости от ценовой категории напитка. «В сегменте до 1 тыс. руб. рост составил 50-70%, от 1 тыс. до 4 тыс. руб. — примерно 30-40%, — оценивает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. — Цены на российские вина также увеличились, но в меньшей степени — в пределах 20%». Если будет одобрена инициатива АВВР по повышению пошлин на импортное вино из недружественных стран до 50%, то его стоимость снова возрастет. По мнению доцента Финансового университета при правительстве России Петра Щербаченко, повышение ставки может дополнительно сократить объем зарубежной продукции и стать причиной ее удорожания еще на 20-30%.



В то же время, несмотря на сокращение импорта, эксперты не видят предпосылок для возникновения дефицита вин. «Об этом речи не идет, иностранного вина достаточно, — утверждает Дарья Сологуб. — Но, возможно, возникнут небольшие сложности с российскими игристыми винами, так как популярные позиции очень быстро раскупаются перед новогодними праздниками».



Горячительные позиции

Доля крепкого алкоголя в общем объеме импорта, по разным оценкам, составляет порядка 20%. По подсчетам World Food, в 2022 году из-за санкций ввоз этого вида спиртных напитков заметно сократился. Тогда российский рынок покинули такие компании, как Diageo с брендами Baileys, Johnnie Walker, LVHM с Moёt&Chandon и Hennessy, Brown-Forman с Jack Daniels, Finlandia, Pernod Ricard с Jameson, Absolut и Chivas Regal, что, по подсчетам АКОРТ, привело к снижению представленности виски в рознице примерно на 50%. В 2023-м категория восстановила позиции: ввоз крепкого алкоголя в Россию вырос на 45% благодаря параллельному импорту, его наладили ритейлеры, стремящиеся выставить на полки самые известные и продаваемые позиции.



По итогам года объемы поставок вновь могут уменьшиться. «Введена новая пошлина, которая теперь рассчитывается от стоимости каждой бутылки, — комментирует Дарья Сологуб. — Это может привести к сокращению импорта дорогих спиртных напитков, таких как виски, ром и коньяк. Объем ввоза более дешевых позиций также может немного уменьшиться, но это будет менее заметным».







Между тем продажи зарубежного виски в январе — сентябре 2024-го выросли на 28% год к году до 24,3 млн л (данные «ЭТА.лаб»). Это всего на 1,2% меньше, чем за аналогичный период «докризисного» 2021 года. В прошлом году по отношению к 2021-му разница составляла -23%. Также по сравнению с данными за девять месяцев 2021 года увеличился объем реализации рома, текилы и аперитивов — на 13,1%, до 8,2 млн л, а бренди — на 38,5%, до 41 млн л.



Снижение импорта в 2022 году стало стимулом для отечественных игроков развивать производство. Так, по словам руководителя аналитического агентства ЦИФРРА Вадима Дробиза, в 2023-м объем выпуска спиртных напитков крепостью более 9° — виски, рома, джина, кальвадоса, бренди и российских промышленных самогонов — увеличился на 1,6%. В текущем году рост продолжился: согласно данным Росалкогольтабакконтроля, за 10 месяцев крепкого алкоголя было выработано 94,6 млн дал, что на 7,7% больше предыдущего показателя. При этом водочные предприятия нарастили объемы на 1,8%, до 64,5 млн дал, розлив коньяка увеличился на 16,3%, до 7,9 млн дал, а ликеро-водочных изделий — на 29%, до 14,2 млн дал.



Заместитель гендиректора по коммерческим вопросам «Татспиртпром» Юрий Карякин сообщает, что по итогам девяти месяцев 2024 года отгрузки так называемых brownspirits (продукция на основе выдержанных спиртов: виски, бренди, ром и так далее) производства компании показали рост на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, этой осенью производитель вывел на рынок ряд новых продуктов, в их числе новый белый невыдержанный ром и разные виды виски.



Как выросли пошлины С начала августа ставка пошлины на крепкий алкоголь, который ввозят в Россию из недружественных стран, была повышена до 20% от таможенной стоимости. При этом она должна быть не менее €3 за литр спирта крепостью 100%. Ранее ставка равнялась €1,4-1,5/л спирта. Изменения затронули спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, виски, ром и прочие напитки, полученные при сбраживании продуктов из сахарного тростника, джин и можжевеловую настойку, водку, ликеры и денатурированный спирт крепостью до 80%.



Ставка пошлины на вино из недружественных стран увеличилась до 25% от таможенной стоимости, при этом она должна составлять не менее $2 за литр продукции. До повышения ставка была на уровне 20%. Повышенные пошлины должны действовать до 31 декабря 2024 года. Будут ли они продлены, на момент подготовки статьи известно не было.

В ассортименте ГК «Абрау-Дюрсо» тоже появились новые продукты в перспективных категориях. Рынку были представлены новые виды джина, аперитива, рома, а также особая водка, перечисляет генеральный директор компании Елена Зарицкая. «За прошедший период данные продукты показали положительную динамику спроса», — констатирует она. Конкурентными преимуществами отечественных крепких спиртных напитков являются не только цена, но и оригинальность, и ставка на активную целевую аудиторию, считает руководитель. «Расширение ассортимента, включая выпуск джинов и биттера, было частью стратегии “Абрау-Дюрсо” по диверсификации продукции, которая была запущена до изменений в импортных поставках, — рассказывает она. — Один из наших ключевых продуктов — джин, меняющий цвет при добавлении тоника, — стал ярким элементом стратегии, его способность изменять цвет делает напиток популярным среди покупателей, интересующихся необычными предложениями на алкогольном рынке».



Море пива

Импорт зарубежного пива в Россию в первом полугодии тоже увеличился. Так, только за июнь, по оценке Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в кегах в страну было ввезено пенного напитка около 3,6 млн л, что на 18% больше, чем за тот же месяц в 2023-м. Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин объяснял эту тенденцию выстраиванием логистических цепочек для поставок пива по параллельному импорту и стабилизацией курса отечественной валюты в районе 90 руб./$1 в январе — июне 2024-го. И хотя во втором полугодии поставки данного напитка стали сокращаться, участники рынка полагают, что вряд ли это как-то серьезно отразится на секторе, ведь на импорт в общих продажах пива приходится лишь 5-7%.



И в ближайший год доля иностранной продукции может снизиться еще в два-три раза, прогнозирует Союз российских пивоваров. Отечественные производители пенного напитка активно выступают с инициативами по сокращению поставок из-за рубежа. Так, холдинг «Объединенные пивоварни» (ОПХ), созданный в 2023 году группой «Арнест» на базе российского подразделения Heineken и выпускающий пиво под брендами «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис», «Охота», предложил Минфину повысить пошлины на ввоз в страну этого слабоалкогольного напитка из недружественных стран в десять раз, до €1/л литр в этом году и до €1,5 — в 2025-м.







Некоторые эксперты опасаются, что такой шаг может побудить Чехию и Германию ограничить отправку хмеля в Россию, а от этого зависит отечественная пивная индустрия. Другие считают, что плюсов от повышения пошлины будет больше, чем минусов. «Что касается пива — здесь однозначно нужно повышать пошлины, — уверен Вадим Дробиз. — Тем более что доля импортного пива у нас крайне невелика».



За девять месяцев отечественное производство пива и пивных напитков, по оценке Росалкогольтабакконтроля, выросло на 10,6%, до 692,3 млн дал. В том числе пива было выработано 603,7 млн дал (на 9,8% больше), пивных напитков — 88,6 млн дал (16,6%). Кроме того, на 32,1% по отношению к аналогичному периоду 2023-го, или до 10,2 млн дал, увеличился объем выпуска сидра, пуаре и медовухи.



В числе причин данного роста аналитики называют увеличение спроса и повышение покупательской способности населения. Аномально жаркое лето 2024 года (жаркая погода подстегивает спрос на прохладительные напитки, включая слабоалкогольные), активизация внутреннего туризма, а также изменения в законодательстве. В сентябре 2023 года был введен Реестр пива и пивных напитков, для включения в который производителям пришлось отказаться от практики занижения объемов выпуска продукции. В мае 2024-го вступил в действие закон, вносящий изменения в порядок расчета и размер уплаты акцизов за производство слабоалкогольных напитков. В итоге делать такие напитки стало менее выгодно, поэтому некоторые предприятия перепрофилировали оборудование под выпуск пива.







Что касается цен, пиво в этом отношении наиболее стабильно. По словам исполнительного директора Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслава Мамонтова, отечественным пивоварам удалось сохранить доступную стоимость своей продукции, несмотря на то что затраты на производство пива в России только за прошлый год увеличились в среднем на 17%. «Эти затраты удалось не переложить на потребителя — пиво подорожало меньше других алкогольных напитков», — утверждает он.



В ближайшей перспективе пивная продукция также вряд ли будет сильно расти в цене — максимум на уровне инфляции, тем более что «пивной» сезон закончился. В следующем же году в связи с повышением себестоимости производства эксперты прогнозируют увеличение цен на весь алкоголь. «После недавнего повышения пошлин цены пока еще не достигли уровня, необходимого для сохранения рентабельности, — поясняет Дарья Сологуб. — К тому же повлияют изменения курса валют, увеличение ключевой ставки и рост других расходов». Таким образом, уже в первые месяцы 2025 года она прогнозирует удорожание алкоголя еще примерно на 10%.

