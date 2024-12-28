Долю российских вин в торговле и общепите могут обязать увеличить до 70%

Российское виноделие вышло на новый этап развития Е. Разумный

Экс-министр сельского хозяйства, глава «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева Александр Ткачев предложил в течение семи лет увеличить долю российских вин в торговле и общественном питании до 70%. Соответствующее письмо он направил на имя президента Владимира Путина, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник на рынке. Источник в одном из профильных ведомств сообщил агентству, что на письме стоит положительная резолюция главы государства. Просьба поддержать предложение Ткачева адресована вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, главам Минсельхоза и Минпромторга Оксане Лут и Антону Алиханову.



Минпромторг подготовил законопроект, в соответствии с которым доля российских вин в торговле должна быть не менее 20%. В ноябре вышел ГОСТ на винные карты ресторанов и кафе, который рекомендует довести до 20% долю российских вин от общего числа наименований вин. По словам источника агентства, Ткачев считает показатель в 20% «явно недостаточным». Он предложил ввести прогрессивную шкалу на будущие временные периоды и каждый год повышать долю российских вин на 10%, пока она не достигнет 70%.



«Это хороший сигнал для виноделов, которые смогут правильно планировать закладку виноградников, наращивать производство и гарантировать поставки продукции на рынок, а также для розничных сетей и рестораторов, которые смогут обеспечить планирование закупок в среднесрочной перспективе и тем самым также стимулировать наращивание производства», — цитирует источник «Интерфакса» письмо Ткачева. Свою позицию он объясняет тем, что российское виноделие вышло на новый этап развития, но его по-прежнему сдерживают высокая зависимость от импорта и сокращение маржинальности бизнеса, при этом сохраняется агрессивная конкуренция со стороны иностранных вин: на продукцию из недружественных стран приходится в среднем 58% ассортимента, на вина из дружественных государств — 26%, на российские — 16%, а годом ранее было 10%.



Также Ткачев предлагает наделить Минсельхоз полномочиями по контролю качества продукции и возможностью принятия решений о приостановке поставок из отдельных стран. Кроме того, он считает необходимым отказаться от нулевых ввозных пошлин, действующих на вино из некоторых недружественных стран и продолжить политику повышения пошлин для иностранных вин, которые сейчас составляют 25%.



Между тем, как следует из исследования виноторговой компании Fort, на которое ссылается РИА «Новости», при выборе вина чаще всего россияне обращают внимание на страну происхождения напитка и сорт винограда. Скидки и акции являются решающим фактором для 12% покупателей, 6% респондентов обращают внимание только на красивое оформление этикетки. При этом каждый третий участник опроса готов заплатить за бутылку вина от 500 руб. до 1 тыс. руб., каждый пятый — не более 500 руб., 9% респондентов готовы потрать на вино больше 2 тыс. руб. Каждый пятый участник исследования рассказал, что любит пробовать новинки и следит за редкими сортами или продукцией из нетрадиционных для отрасли стран, 12% опрошенных предпочитают сначала оценить напиток в ресторане, прежде чем приобретать его для домашнего употребления.



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