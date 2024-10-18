Урожай винограда превысит 800 тысяч тонн

На итоги уборочной кампании повлияли климатические условия А. Гордеев

Минсельхоз ожидает, что несмотря на погодные условия урожай винограда в этом году превысит 800 тыс. т. Об этом замглавы ведомства Марина Афонина сказала на пресс-конференции, посвященной осеннему этапу всероссийской акции «Дни российских вин». «Год был непростым для сельского хозяйства. Весной были заморозки, летом был недостаток влаги и засуха, тем не менее урожай у нас будет неплохой», — оценила она. В 2023 году было собрано 760 тыс. т винограда, в 2022-м — 890 тыс. т. Афонина также отметила, что виноделы ожидают вин высокого качества из урожая этого года. «Все виноделы говорят, что вина в этом году будут очень интересные, мощные, богатые, насыщенные», — сказала она.



Агрофирма «Южная», крупнейшее в России виноградарское предприятие, сообщила, что завершила уборку урожая, он достиг около 76,6 тыс. т. Уборочная площадь составила 7,9 тыс. га, средняя урожайность — 97,5 ц/га. На переработку отправлено 75,1 тыс. т винограда, более 1,5 тыс. т было реализовано в свежем виде. На итоги уборочной кампании повлияли климатические условия: из-за засушливого и жаркого лета некоторые сорта созрели уже в 20-х числах июля, поэтому уборку начали на две недели раньше привычных сроков.



При этом качество винограда с точки зрения санитарного состояния было одним из лучших за последние годы, отмечает компания. «Белые сорта, например, Алиготе, Шардоне, Пино Блан, уже раскрываются яркими ароматами и типичными сортовыми особенностями, а вина из красных сортов, предполагаем, что будут плотными и структурными с потенциалом к выдержке», — говорится в ее сообщении.



Сбор винограда в Ростовской области сократился в два раза, примерно до 5 тыс. т, пишет РБК со ссылкой заместителя губернатора региона Константина Рачаловского. По его словам, область не может конкурировать с соседним Краснодарским краем по объему производства: площадь плодоносящих виноградников в регионе составляет всего 1,5 тыс. га. При этом Рачаловский также обратил внимание, что, по словам виноделов, урожай 2024 года будет очень высокого качества, что скажется на будущих винах. «Мы ожидаем хорошего, качественного вина. Сейчас в регионе производят всего около 3,5 млн бутылок, из них 2 млн бутылок приходится на “Цимлянские вина”», — добавил он.



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