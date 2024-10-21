Минфин считает преждевременным дальнейшее повышение ввозной пошлины на вино

До конца года пошлина составляет 25%, но не менее $2 за литр М. Стулов

Минфин считает преждевременным повышать пошлину на импорт вина из недружественных стран до 50%, сказал в кулуарах Московского финансового форума замминистра финансов Алексей Сазанов, пишет ТАСС. По его словам, наблюдается наглядный тренд снижения импорта: в третьем квартале он упал почти на 40% по сравнению со вторым, однако ситуацию нужно продолжать мониторить.



С августа прошлого года пошлину на вино из недружественных стран повысили с 12,5% до 20%. В августе 2024-го ставка была увеличена до 25%, но не менее $2 за литр, такой уровень будет действовать до конца года. Председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев предложил повысить пошлину на вино из недружественных стран минимум на 50%. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, посвященной осеннему этапу всероссийской акции «Дни российских вин». «Хотя можно было бы повысить и на 200%. Правительство откликнулось и подняло пошлину с 12,5% до 20%. Но этого явно недостаточно», — отметил он.



В марте АВВР предлагала установить ввозные пошлины в размере 200% на вино из стран НАТО в качестве меры по защите российского рынка. В начале апреля Виктория Абрамченко, бывшая тогда вице-премьером, говорила, что правительство рассмотрит предложение в рамках подкомиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному регулированию. Позднее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что ведомство поддерживает повышение ввозной пошлины, однако обращал внимание, что размер ставки нужно обсуждать.



В ходе сессии «Импортозамещение в алкогольной отрасли: результаты, тренды, векторы развития» Московского финансового форума Сазанов отметил, что по итогам 2024 года потребление винодельческой продукции в России ожидается на максимальном уровне — около 84 млн дал, при этом растет доля потребления отечественных вин, в том числе благодаря снижению импорта и мер защиты внутреннего рынка.



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