«Абрау-Дюрсо» не ожидает значительного роста цен на российское вино до конца года

С 1 мая акцизы на тихие вина выросли почти втрое А. Орлов

Значительного повышения цен на российское вино до конца текущего года не прогнозируется, пишет ТАСС со ссылкой на слова президента ГК «Абрау-Дюрсо» Павла Титова. В ходе выставки «Иннопром» в Екатеринбурге он отметил, что, по его мнению, российские вина уже почти отыграли необходимый рост цен на этот год, учитывая прошлогоднее повышение себестоимости. Он также прогнозирует возможное дальнейшее увеличение цен на иностранные вина, особенно из недружественных стран. По словам Титова, факторы, влияющие на это, включают политику государства относительно новых импортных пошлин и курс рубля, а также общую доступность импорта.



Ранее Минпромторг заявлял, что не ожидает существенного роста цен на российское вино и шампанское из-за повышения акциза на алкоголь в мае 2024 года, писал ТАСС со ссылкой на слова статс-секретаря — замглавы министерства Виктора Евтухова. В апреле «Абрау-Дюрсо» уведомила своих контрагентов о планируемом повышении цен на свою продукцию с 13 мая, писал РБК. Так, заявлялось, что цены на игристые вина защищенного географического указания «Империал» и «Русское шампанское «Кошерное» вырастут на 35%, 33% и 18%. Самое незначительное повышение цен ожидалось на «Русское шампанское» (7%), «Русское шампанское «Резерв», игристое вино «Виктор Дравиньи», игристые вина винодельни «Ведерниковъ» и 38-градусную настойку «7 овощей» (по 8% на каждое). Также компания предупреждала, что цены на джин «7 трав» и сидр «Абрау-Дюрсо» поднимутся на 15%, а на коньяк «Абрау 1870» — на 10%.



«Абрау-Дюрсо» не единственная российская винодельческая компания, которая планировала повышение цен на свою продукцию. По информации источников РБК, крупнейший российский производитель «Кубань-Вино» также уведомлял о намерении поднять цены. Кроме того, еще восемь винодельческих предприятий, включая «Цимлянские вина», «Союз-Вино» (бренды La petite perle, Zelёnaya dolina), винный дом «Фотисаль» (Agora, «Сокровища Крыма»), «Золотая балка» («Балаклава») и другие, также объявляли о планируемом увеличении цен в диапазоне от 1% до 35%.



В апреле президент Владимир Путин подписал закон, который снизил акцизы на отечественные игристые вина, включая российское шампанское, и внес изменения в ставки на крепленое (ликерное) вино. Согласно документу, с 1 мая 2024 года ставки акцизов на игристые вина, включая российское шампанское, уменьшились на 15,6%. С 1 мая акциз составляет 119 руб. за 1 л вместо ранее запланированных 141 руб. за 1 л. С 1 января 2025 года он составит 124 руб. за 1 л (ранее — 147 руб.), а с 1 января 2026 года — 129 руб. за 1 л (ранее — 153 руб.). Ставки на крепленое (ликерное) вино и крепленое вино наливом теперь рассчитываются за литр продукции, а не за литр безводного этилового спирта, содержащегося в товаре. Вместе с тем, с 1 мая увеличились акцизы на тихие вина: с 34 руб. до 108 руб. за литр. Следующая индексация запланирована на 1 января 2025 года — ставка повысится до 112 руб., в начале 2026 года — до 116 руб.



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