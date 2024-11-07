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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Пошлина на импортные вина может быть повышена до 50%

Импортные пошлины — источник господдержки для аграриев

| Агроинвестор |

Объем производства винодельческой продукции в этом году прогнозируется на уровне 70 млн дал
Объем производства винодельческой продукции в этом году прогнозируется на уровне 70 млн дал

Пошлина на импорт вина из недружественных стран может быть повышена с 25% до 30-50%, это позволит сформировать источник средств для развития российского виноградарства. Об этом вице-премьер Дмитрий Патрушев сказал на пленарной сессии Российского винодельческого форума. «Не будем жесткую позицию занимать, и будем исходить из необходимой достаточности», — добавил он.

В 2023 году ставка пошлины на вина из недружественных стран (США, Евросоюз и др.) была повышена с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр. В августе 2024-го правительство повысило ставку до 25%, но не менее $2, такой уровень будет действовать до конца года. В октябре в ходе пресс-конференции, посвященной осеннему этапу всероссийской акции «Дни российских вин», председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев предложил повысить пошлину на вино из недружественных стран минимум на 50%. В марте АВВР предлагала установить ввозные пошлины в размере 200% на вино из стран НАТО в качестве меры по защите российского рынка.

Минфин считает преждевременным повышать пошлину на импорт вина из недружественных стран до 50%, говорил в октябре в кулуарах Московского финансового форума замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, наблюдается наглядный тренд снижения импорта: в третьем квартале он упал почти на 40% по сравнению со вторым, однако ситуацию нужно продолжать мониторить.

Патрушев в ходе Российского винодельческого форума обратил внимание, что импортные пошлины — источник господдержки для аграриев. Если ставка будет запретительной, то этого источника не будет. «Хотя люди, которые привыкли пить иностранное вино, будут продолжать пить его даже с запретительной ставкой», — думает он. Вице-премьер также отметил, что в этом году объем господдержки на развития виноградарства составит 3,5 млрд руб., на следующий год заложена сумма 4 млрд руб.

Также вице-премьер обратил внимание, что, несмотря на природные сложности, в этом году урожай винограда будет выше, чем в 2023-м — около 800 тыс. т против 760 тыс. т, а качество винограда, собранного в 2024 году, стало одним из лучших за последние несколько лет. Объем производства винодельческой продукции в этом году прогнозируется на уровне 70 млн дал (в прошлом году было выпущено 60 млн дал).

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