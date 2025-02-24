В 2024 году российские виноделы повысили цены в среднем на 12%

За прошлый год в России было продано 81,9 млн дал вина Е. Разумный

В 2024 году российские виноделы повысили цены на свою продукцию в среднем на 12%, говорится в опросе, проведенном РБК и рейтинговым агентством НКР среди 109 российских виноделен — как крупнейших производителей, так и небольших КФХ. Большинство участников опроса (62%) сообщили, что подняли цены в пределах 10%, треть опрошенных — в диапазоне 11-30%, оставшиеся 5% (преимущественно средние винодельни с выручкой от 501 млн руб. до 1 млрд руб.) — на 31-50%.



В 2025 году средний рост цен ожидается в пределах 10%. В том числе 51% респондентов планируют повышать цены не более чем на 10%, около трети (34%) закладывают рост цен в пределах 11-30%, 3% — в диапазоне 31-50%. Необходимость повышения цен они объясняют ростом затрат на рабочую силу (77% опрошенных) и оборудование (64%). 12% опрошенных виноделов не планируют поднимать цены в этом году.



При этом половина участников опроса отмечают высокую чувствительность спроса к ожидаемому росту цен на российские вина. Из-за этого при прочих равных в 2025 году потребители могут чаще выбирать импорт, признают они. Около 90% опрошенных виноделов уверены, что ключевым фактором при выборе вина для российского покупателя является цена, затем обращают внимание на торговую марку, сорт винограда, категорию вина и регион производства.



С февраля 2024-го по февраль 2025 года импортное вино подорожало примерно на 40%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на виноторговую компанию Fort. Группа Ladoga (занимается дистрибуцией алкоголя) оценила рост стоимости импортного вина в ее портфеле на 10-50% в зависимости от географии поставок: больше всего увеличились цены на продукцию из «недружественных» стран, что в том числе связано с повышением ввозных пошлин до 25%, но не менее $2/л. Также сказывается рост акцизов, проблемы с трансграничными платежами, изменение курса рубля. За 2024 год импорт в Россию вина из ЕС сократился на треть, до 160,6 тыс. т, или 532 млн евро, подсчитало РИА «Новости» на основе данных Евростата.



По информации «Коммерсанта», многие российские импортеры стали наращивать поставки из тех стран, в отношении которых заградительные пошлины не действуют. Так, Fort в прошлом году на 30% увеличила поставки из Чили, Аргентины и ЮАР, откуда вино ввозится по ставке 12,5%. Также компания начала работать с винами из Турции, Греции, Сирии, Кипра. У Ladoga продажи вин из Латинской Америки выросли на 55,8%, из Грузии — на 6,4%. В портфеле Luding Group в 2024 году вина из Латинской Америки и ЮАР стало на 15-20% больше, чем годом ранее, доля продукции из ЕС снизилась на 5%.



По данным Росалкогольтабакконтроля, за прошлый год в России было продано 81,9 млн дал вина. Производство составило чуть более 50 млн дал. Продажи по сравнению с 2023-м выросли на 3,2%, производство — более чем на 8,5%, сравнило «РБК Вино». 95% вина продается в рознице, остальное — через HoReCa и винотеки. Средняя цена бутылки вина, согласно Росстату, составляет 550 руб. По оценкам дистрибуторов, в прошлом году цены на тихие вина российского производства в среднем выросли на 13%, вина из дружественных стран подорожали на 18%, из недружественных — на 35%.



Согласно опросу РБК и НКР, участники рынка в основном оценивают конъюнктуру рынка как благоприятную (55% респондентов) и ожидают ее дальнейшего улучшения в этому году (53% опрошенных). 75% участников опроса рассчитывают на рост доли российской продукции в продаже на фоне удорожания импорта, а также тренда на импортозамещение и улучшения качества российских вин. При этом 25% респондентов полагают, что соотношение российских и импортных вин не изменится, поскольку, по их мнению, потребители уже привыкли пить импортное вино, к тому же нет существенного роста объемов производства отечественной продукции. Также для увеличения доли российского вина нужны изменения законодательства о рекламе и онлайн-торговле, считают они. Вместе с тем, ни один участник опроса не ждет снижения доли российских вин.



Между тем, «РБК Вино», Мосбиржа и X5 Group анонсировали запуск первого в России индекса вина, который будет отражать состояние рынка белого, красного и игристого вина. Индекс будет еженедельно рассчитываться Мосбиржей на основании данных о розничных ценах и объемах реализации вина в торговой сети «Перекресток» в этих трех категориях. «Новые бенчмарки на вино помогут производителям не только мониторить текущее состояние индустрии, но и прогнозировать будущие тенденции для принятия стратегических бизнес-решений. Кроме того, в дальнейшем они могут быть использованы для создания производных финансовых инструментов», — сказал директор по развитию индексных продуктов Московской биржи Сергей Голованев.



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