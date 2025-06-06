Health & Nutrition увеличила выпуск современной молочной продукции на 27%

Молочные продукты являются неотъемлемой частью базового рациона и одновременно — удовольствия Health&Nutrition

В 2024 году компания Health & Nutrition (H&N, бывшая «Данон Россия») на 27% увеличила выпуск в категории современной молочной продукции как в объемах, так и в деньгах, и на 14% и 18% соответственно — традиционной молочной продукции. Об этом в ходе «Недели российского ритейла» рассказала вице-президент по продажам компании Мария Петрова. По ее словам, которые приводятся в сообщении H&N, это особенно важно, поскольку молочная категория стала №1 в потребительской корзине (ранее было мясо) и сегодня ее можно назвать мега-категорией, способной удовлетворить потребности потребителей практически во всех нутриентах.



Сейчас молочные продукты являются неотъемлемой частью базового рациона и одновременно — удовольствия, подчеркнула Петрова, и наша страна в этом мировой тренд-сеттер, поскольку россияне традиционно потребляют молочные продукты поколениями. «Мы видим, как меняются запросы покупателей и ритейла, и готовы оперативно реагировать на эти изменения», — добавила она.



«Мы неустанно работаем над тем, чтобы не перекладывать рост стоимости сырья и производственных затрат на плечи потребителя. И вот вам факт — за последние 1,5 года “разбег” между ростом объемов и ростом денег в категории был двухзначный, а у нас однозначный. То есть мы действительно стимулировали рост объема производства и восстанавливали потребление», — рассказала Петрова.



Гендиректор Health & Nutrition Якуб Закриев ранее говорил ТАСС, что при сохранении текущего темпа роста потребления молочной продукции, в следующем десятилетии Россия может достичь уровня потребления времен СССР: в конце 1980 годов среднедушевое потребление молока и молочных продуктов составляло около 390 кг в год. В 2024-м потребление на душу населения достигло 250 кг — это наивысший показатель за почти 30 лет. Дальнейшее увеличение потребления в нашей стране будет опираться на сбалансированную ценовую политику, а также на расширение ассортимента продуктов и меры господдержки производственного бизнеса в сфере АПК, считает Закриев.



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