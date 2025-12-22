«Восточная биржа» готовится регистрировать около 30 тысяч внебиржевых сделок по рыбе в месяц

К середине декабря «Восточная биржа» зарегистрировала около 30 внебиржевых сделок рыбопромышленных компаний Pixabay

«Восточная биржа» готовится регистрировать около 30 тыс. внебиржевых сделок в месяц для рыбопромышленных компаний после того, как с 1 марта 2026 года это станет обязательным. Об этом сообщил гендиректор биржи Андрей Салащенко, слова которого приводит ТАСС. Участники пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Дальний Восток также высказали мнение, что преимущественно это будут сделки с международными партнерами, которые заключаются на большие объемы. По словам Салащенко, к середине декабря «Восточная биржа» зарегистрировала около 30 внебиржевых сделок рыбопромышленных компаний из Камчатского и Приморского краев общем объемом 4,6 тыс. т рыбы.



С 1 марта 2026 года участники рынка водных биоресурсов будут обязаны регистрировать внебиржевые договоры на биржах. Это касается сделок объемом не менее 10 т по ключевым видам, таким как минтай, сельдь, лососевые, треска, как на внутреннем рынке, так и при экспортных операциях. Добровольная регистрация началась с 1 ноября 2025 года. Предполагается, что на основе данных договоров биржа сможет рассчитывать индикаторы, которые станут источником ценовой информации для участников рынка и профильных ведомств.



Между тем, бизнес предлагает перенести сроки обязательной регистрации на биржах внебиржевых сделок по продаже рыбы, сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин в ходе брифинга, посвященного подведению итогов года в отрасли. «Во-первых, возможно, пересмотреть срок перехода на обязательную регистрацию внебиржевых договоров на год, то есть на 1 марта 2027 года, и во-вторых — передать полномочия по регистрации внебиржевых сделок федеральному органу исполнительной власти, а не биржам. Это может быть либо ФАС, либо Минфин, либо Минэкономразвития», — уточнил он.



Предложение перенести сроки связано с тем, что что не все биржевые площадки, которые будут участвовать в обязательной регистрации договоров, к этому готовы. «Есть биржи, которые совершенно не готовы к этому процессу, слабо понимают специфику торговли рыбной продукции, пока только начинают разрабатывать личные кабинеты», — отметил Панин.



Также бизнес обсуждает с биржевыми площадками объем раскрываемой информации, поскольку она носит коммерческий характер и непонятно — как будет использоваться дальше. Неясно и то, где будет консолидироваться получаемая информация, куда дальше транслироваться, как будут формироваться биржевые индикаторы, которые правительство предполагает использовать для оценки адекватности ценообразования. «Хорошо, что биржи открыты к коммуникации, готовы привлекать сообщество для разработки методики определения индикаторов. Надеюсь, что дальше будем двигаться вместе и найдем компромисс», — добавил глава союза.



