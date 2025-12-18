Вылов рыбы в этом году будет ниже плана

В целом в этом году вылов складывается неплохо: по данным на 15 декабря было добыто почти 4,5 млн т водных биоресурсов М. Стулов / Ведомости

По итогам этого года достичь плановых значений, заложенных в Стратегии развития АПК и рыбохозяйственного комплекса, не удастся: вылов водных биоресурсов будет меньше 5 млн т при плане в 5,2 млн т, согласно базовому сценарию, и 5,08 млн т — по консервативному. Об этом рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин в ходе брифинга, посвященного подведению итогов года в отрасли. Тем не менее, в целом в этом году вылов складывается неплохо: по данным на 15 декабря было добыто почти 4,5 млн т. «Очевидно, что до 5 млн т мы в этом году не дотянем», — добавил он.



На запланированный уровень вылова свыше 5 млн т не позволила выйти провальная рыбалка по иваси: вместо ожидаемых 550-600 тыс. т рыбаки добыли менее 60 тыс. т, пояснил Панин. Министр сельского хозяйства Оксана Лут еще в октябре в ходе заседания Комитета по аграрным вопросам в Госдуме говорила, что министерство допускает снижение вылова водных биоресурсов в этом году из-за миграции сардины иваси, которая не зашла в наши воды.



Также среди негативных факторов добычи рыбы Панин назвал продолжающийся мораторий на вылов мойвы в Северном бассейне, кроме того, четвертый год подряд уменьшается общий допустимый улов по северной треске в Баренцевом море. «С 2021 года российская квота на треску в Баренцевом море снизилась в 2,5 раза — с 385 тыс. т до 151 тыс. т в 2025-м. На следующий год она может стать еще меньше. На начало декабря было добыто 153,4 тыс. т, что на 28% ниже прошлогоднего показателя на эту дату», — рассказал глава союза. Кроме того, промысел пикши сократился на 10%, до 55 тыс. т.



Вместе с тем, стабильна ситуация с промыслом минтая, добыто уже почти 2,1 млн т — на 8% больше, чем годом ранее. Добыча тихоокеанской сельди выросла на 30% год к году, превысив 550 тыс. т. «Тихоокеанская сельдь выходит на второе место по объему добычи в российской рыбалке», — обратил внимание Панин. Также, по его оценке, неплохо сложилась лососевая путина: добыто более 336 тыс. т, что на 43% больше, чем в 2024 году (однако на 45% меньше, чем в 2023-м). В том числе вылов горбуши прибавил 64% к уровню прошлого года, достигнув 223 тыс. т, вылов кеты вырос на 10%, до 60 тыс. т.



Производство аквакультуры находится на уровне прошлого года, но ниже плановых целевых показателей и на 8% меньше уровня 2023-го, сравнил Панин. Основной минус сложился в сегменте карповых. По данным Росрыболовства, производство за первые три квартала составило 83 тыс. т, что на 9% ниже, чем за аналогичный период 2024 года и на 7% меньше января-сентября 2023-го. Производство лососевых уменьшилось на 3% относительно прошлого года, до 99 тыс. т. Положительная динамика по осетровым (+28%, до 6,5 тыс. т) и марикультуре (+6%, до 77 тыс. т) почти перекрывает снижение объемов производства лососевых. «Основные причины снижения объемов производства — санкционные ограничения, продолжающиеся проблемы с посадочным материалом, вакцинами, кормами, — прокомментировал Панин. — Ситуация постепенно выправляется, но впереди еще много работы».



В 2026 году Рыбный союз ожидает вылов водных биоресурсов на уровне 5 млн т. Общие допустимые уловы на основные виды водных биоресурсов уже закреплены, никаких потрясений не ожидается. «Прогнозируем умеренный (чуть выше продуктовой инфляции) рост цен на основные виды российского и импортного сырья и, соответственно, продукции из них, — добавил он. — Причинами этого являются стабильный спрос, инфляция, рост затрат (в том числе на персонал), высокая стоимость кредитов, стагнация объемов производства и предложения, стагнация объемов импорта».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

