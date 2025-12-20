Инвестиции в переработку рыбы не растут

Отсутствие качественно нового предложения и повышение цен сдерживают рост потребления рыбной продукции А. Орлов / Ведомости

Объем среднегодовых инвестиций в переработку рыбы с 2017 по 2025 год увеличился в три раза, но основной рост пришелся на 2021 год и с тех пор объем вложений не растет. Об этом рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин в ходе брифинга, посвященного подведению итогов года в отрасли. «Долгосрочные негативные тренды — повышение операционных и финансовых расходов и снижение рентабельности бизнеса — не улучшают инвестиционную привлекательность сектора и не способствуют накоплению свободных денежных средств, достаточных для реинвестиций в обновление производства и строительство новых современных комбинатов», — подчеркнул он.



Так, рентабельность продаж в рыбопереработке снижалась с 30% в 2018 году до 9% в 2024-м и лишь в этом году наблюдается небольшое восстановление, оценочно, до 15-16%, сравнил глава союза. «По данным Росстата, неуклонно снижается количество предприятий в отрасли. За девять лет количество предприятий по виду деятельности “Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков” сократилось на 32% — с 3072 до 2082. Хотя количество работников осталось практически на том же уровне, снизившись лишь на 5% — с 43,5 тыс. до 41,5 тыс. человек», — уточнил он, добавив, что в отрасли продолжаются процессы консолидации. Однако стагнация объемов производства и отсутствие видимого снижения количества занятых в отрасли, говорит о недостаточных темпах модернизации, обратил внимание Панин.



В секторе рыбодобычи вплоть до 2022 года рентабельность по чистой прибыли, согласно Росстату, превышала 30%. В 2024-м она снизилась до 8%, по итогам третьего квартала 2025 года — выросла до 21%, привел данные Панин. «Для аквакультуры 2025 год был тяжелым, на конец третьего квартала рентабельность зафиксирована на уровне 5% — почти в шесть раз ниже показателя 2024 года, — сравнил он. — Но здесь нужно отметить, что рентабельность по видам продукции имеет огромную дельту: высокорентабельными являются производство лососевых и осетровых, тогда как производство частиковых видов рыб традиционно остается низкорентабельным».



Низкая рентабельность рыбопереработки и высокая стоимость кредитных средств стали причиной сокращения инвестиционных программ и программ разработки и внедрения новых продуктов. В свою очередь, отсутствие качественно нового предложения и повышение цен сдерживают рост потребления рыбной продукции. «Несмотря на все предпринимаемые отраслевым сообществом и ритейлом меры, мы не ожидаем существенного роста, возможно даже небольшое снижение потребления», — добавил Панин.



Исходя из объемов вылова (около 4,5 млн т к середине декабря), экспорта (около 1,5 млн т по итогам трех кварталов), импорта (433 тыс. т по итогам трех кварталов), данных по продажам рыбы, в этом году баланс сырья на внутреннем рынке, по оценке аналитиков Рыбного союза, будет на 2% ниже прошлогоднего показателя — около 3,5 млн т, что в пересчете на душу населения даст около 24 кг на человека в год потенциального объема потребления в рыбе-сырце. Целевой показатель потребления — 28 кг на человека в год.



