Рост потребления семги в Китае меняет мировой рынок

В Камчатском крае началась подготовка к лососевой путине

Быстрый рост среднего класса в Китае и смещение его предпочтений в сторону более дорогих и дефицитных продуктов питания формируют новый центр спроса на мировом рынке рыбы. Например, на фоне перспектив кратного увеличения местным населением потребления семги и ограниченных возможностей ее производства возникают предпосылки для роста глобальных цен на этот вид рыбы, рассказал на конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» аналитик Рыбного союза Николай Мочалов.



«Мы заметили такую тенденцию: чем выше уровень ВВП страны, тем активнее растет потребление дефицитных и более дорогих видов рыбы — таких как семга и продукция дикого вылова. По оценкам, сегодня численность среднего класса в Китае составляет почти 200 млн человек, превышая численность всего населения России, и продолжает увеличиваться. По прогнозам, к 2030 году она вырастет еще на 20-30%», — отметил Мочалов.



В Рыбном союзе видят, что спрос на рыбу дикого вылова на мировом рынке стабильно увеличивается: только за последние 10 лет глобальная потребность выросла на 27 млн т, тогда как мировой вылов стабилизировался на уровне 90-92 млн т. Поэтому основной прирост предложения обеспечивается аквакультурой, однако и здесь есть ограничения — особенно в сегменте лососевых, включая семгу.



«Из-за ограниченности акваторий, пригодных для ее разведения, производство семги в мире последние годы стагнировало: только в прошлом году, благодаря стечению благоприятных обстоятельств, прежде всего погоды, его удалось нарастить более, чем на 10%», — пояснил эксперт.



По оценке союза, потребление семги в КНР находится на аномально низком уровне — 0,1 кг на человека в год. Для сравнения: в США — 1,8 кг. Такая ситуация создает значительный потенциал роста. «Ожидается, что в ближайшие 10 лет потребление семги в стране может увеличиться в два-три раза, что создаст давление на мировой рынок в сторону увеличения цен», — предположил Мочалов.



Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в январе-марте 2026 года вырос (год к году) на 14% в весе и на 46% в деньгах, до 366 тыс. т на сумму $1,1 млрд, подсчитал аналитический центр Рыбного союза на основе данных Главного таможенного управления Китая.



В целом за первые три месяца 2026 года российский экспорт рыбы и морепродуктов превысил $1,7 млрд, что на 19% больше аналогичного периода 2025-го. Средняя цена экспортируемой продукции превысила $3 тыс. за тонну, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт». Крупнейшим импортером стал Китай, на втоом месте — Республика Корея. Также в топ-5 покупателей отечественных морепродуктов и рыбы вошли Нидерланды, Беларусь и Норвегия.



«Рыба и морепродукты — одна из основных позиций и один из драйверов нашего экспорта продукции АПК, — отметил руководитель «Агроэкспорта» Илья Ильюшин. — Россия является крупнейшим в мире экспортером мороженой рыбы, при этом развиваются продажи за рубеж переработанной и готовой продукции, в том числе филе, сурими, консервов. Кроме того, на текущем этапе перед отраслью стоит задача географической диверсификации поставок, с выходом на новые рынки и развитием отгрузок в Африку, на Ближний Восток и в Латинскую Америку».



