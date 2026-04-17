Поставщики салатов подняли цены для ресторанных сетей в 1,5-2 раза

Поставки в ритейл остаются стабильными

В последние две недели поставщики салата романо повысили цены на 70% — до 430 руб./кг. Об этом изданию Shopper’s рассказал основатель сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов. Сеть «Честная рыба» в начале апреля закупала романо по 250 руб./кг, а сейчас — уже по 500 руб./кг, подтверждает совладелец компании Ян Дмитренко. Поставщики также предупредили о возможном дальнейшем росте цен еще на 5%. Удорожание демонстрирует и салат айсберг — до 230 руб./кг, однако это лишь на 15% выше уровня начала марта.



По словам Миронова, также наблюдаются перебои с отгрузками романо. Они связаны в первую очередь с боевыми действиями в Иране. Дмитренко уточнил изданию, что после остановки экспорта из Ирана поставщики предупредили о возможном «тотальном дефиците» салатов айсберг и романо, стеблевого сельдерея, болгарского перца, баклажанов, цветной капусты и брокколи. Через несколько недель отгрузки возобновились, однако проблемы с логистикой сохраняются.



При этом поставки в ритейл остаются стабильными. В розничных сетях салат айсберг продается кочаном весом 350 г по цене от 150 руб., а также в нарезке — в упаковке 200 г по цене от 120 руб., сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. «Во-первых, значительная доля листового салата и зелени — отечественного производства. Во-вторых, у крупных ритейлеров выстроена широкая система импортных поставок, позволяющая оперативно перераспределять объемы между поставщиками из разных стран», — отметил Богданов (цитата по Shopper’s). Предпосылок для дефицита салатов в сетях он не видит.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова сообщила «Агроинвестору», что из-за конфликта в странах Персидского залива в торговых сетях Москвы подорожали также баклажаны — до 350 руб./кг против 280 руб./кг месяцем ранее. «Цены на болгарский перец также выросли — примерно на 80-90 руб./кг. По моим оценкам, все (салаты, баклажаны и перец) подорожало примерно на 30-40%. Это связано с войной в Иране», — добавила она. С одной стороны, продолжает эксперт, с открытием Ормузского пролива и восстановлением полноценного экспорта из Ирана цены на поставляемые в Россию салаты и овощи могут снизиться, сам Иран также заинтересован в этом, отмечает Решетникова. С другой стороны, в результате военных действий часть сельхозпроизводств, вероятно, могла пострадать, однако оценок потерь в этом сегменте пока нет.



Альтернатива иранской продукции — салаты и овощи из Китая и Турции. КНР, по словам Решетниковой, активно поставляет их в Россию, однако преимущественно на Дальний Восток и в Сибирь, тогда как доставка в центральные регионы по сухопутным маршрутам занимает значительное время. «При этом и в центральной части России начали появляться китайские салаты романо, пекинская капуста <...>. В торговом отношении Китай — агрессивный игрок, который будет стремиться занять освободившуюся нишу», — говорит Решетникова. Еще один крупный поставщик овощей в европейскую часть России — Турция — в этом году столкнулась с неблагоприятными погодными условиями и снижением объемов производства. Впрочем, с увеличением светового дня и повышением температуры воздуха объемы производства в стране, вероятно, вырастут. Соответственно, могут увеличиться и поставки овощей в Россию, заключила эксперт.





