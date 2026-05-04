разделы

реклама

журналы

Цены на кормовые добавки за полтора месяца выросли до 50%

Метионин с начала года подорожал почти вдвое

| Агроинвестор |

У экспертов рынка вызывает беспокойство усиленный лабораторный контроль импортеров
У экспертов рынка вызывает беспокойство усиленный лабораторный контроль импортеров

По информации , цены на ряд ключевых кормовых добавок к концу апреля выросли на 30-50% относительно середины марта. Тогда исполнительный директор союза Сергей Михнюк предполагал, что такое увеличение цен произойдет на горизонте трех-шести месяцев. Основные причины роста цен — усложнение и увеличение затрат на логистику через закрытый Ормузский пролив и подорожание энергоресурсов, рассказал он «».

Так, по данным союза, если в январе метионин стоит 5 евро/кг, то в апреле — 9,5 евро/кг, треонин подорожал с 3 евро/кг до 3,7 евро/кг, триптофан — с 4 евро/кг до 5,2 евро/кг. Стоимость лизин сульфата выросла с 2,8 евро/кг до 3,4 евро/кг, лизина гидрохлорида — с 4 евро/кг до 4,75 евро/кг.

К тому же уже некоторое время вызывает озабоченность практика российского регулятора по усиленному лабораторному контролю с последующей приостановкой регистрации кормовых добавок. «Если в конце года мы обращали внимание на напряжение ситуации с холин хлоридом, то сейчас это наблюдается в сегменте аминокислот», — уточняет Михнюк. Такой подход значительно сужает рынок зарегистрированных в России производителей. «При этом они (производители) не видят в российском рынке соразмерные с американским, европейским или юго-восточным рынками объемы потребления и перспективы роста. Поэтому мы, к сожалению, не являемся для них ключевыми клиентами, которым они будут готовы идти навстречу. Везде будет преобладать собственный прагматизм», — добавляет эксперт. 

На фоне повышения отложенного спроса на определенные кормовые аминокислоты, в первую очередь треонин и метионин, российские потребители могут оказаться в ситуации дефицита как этой продукции, так и некоторых видов кормовых витаминов, опасаются в НКС. «Учитывая то, что растут цены не только на кормовые добавки, но и на рабочую силу, логистику, упаковку и энергетику, я не разделяю оптимистичных прогнозов по стабилизации цен на продукцию животноводства и птицеводства до конца года», — добавляет Михнюк.

Портал Feedlot сообщал, что с 24 апреля управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям приостановило государственную регистрацию кормовой добавки «Меносо 70» китайского производства. После приостановления госрегистрации кормовой добавки запрещаются ее перемещение, ввоз и реализация. «Меносо 70» — кормовая добавка на основе бутирата натрия, предназначенная для повышения сохранности и продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб семейства карповых.

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Журнал

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026
Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«PRO технику и технологии»

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов
«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2026
Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

«Агроинвестор»

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд
Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы