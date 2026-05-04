Цены на кормовые добавки за полтора месяца выросли до 50%

У экспертов рынка вызывает беспокойство усиленный лабораторный контроль импортеров А. Грабарчук — создано нейросетью

По информации Национального кормового союза, цены на ряд ключевых кормовых добавок к концу апреля выросли на 30-50% относительно середины марта. Тогда исполнительный директор союза Сергей Михнюк предполагал, что такое увеличение цен произойдет на горизонте трех-шести месяцев. Основные причины роста цен — усложнение и увеличение затрат на логистику через закрытый Ормузский пролив и подорожание энергоресурсов, рассказал он «Агроинвестору».



Так, по данным союза, если в январе метионин стоит 5 евро/кг, то в апреле — 9,5 евро/кг, треонин подорожал с 3 евро/кг до 3,7 евро/кг, триптофан — с 4 евро/кг до 5,2 евро/кг. Стоимость лизин сульфата выросла с 2,8 евро/кг до 3,4 евро/кг, лизина гидрохлорида — с 4 евро/кг до 4,75 евро/кг.



К тому же уже некоторое время вызывает озабоченность практика российского регулятора по усиленному лабораторному контролю с последующей приостановкой регистрации кормовых добавок. «Если в конце года мы обращали внимание на напряжение ситуации с холин хлоридом, то сейчас это наблюдается в сегменте аминокислот», — уточняет Михнюк. Такой подход значительно сужает рынок зарегистрированных в России производителей. «При этом они (производители) не видят в российском рынке соразмерные с американским, европейским или юго-восточным рынками объемы потребления и перспективы роста. Поэтому мы, к сожалению, не являемся для них ключевыми клиентами, которым они будут готовы идти навстречу. Везде будет преобладать собственный прагматизм», — добавляет эксперт.



На фоне повышения отложенного спроса на определенные кормовые аминокислоты, в первую очередь треонин и метионин, российские потребители могут оказаться в ситуации дефицита как этой продукции, так и некоторых видов кормовых витаминов, опасаются в НКС. «Учитывая то, что растут цены не только на кормовые добавки, но и на рабочую силу, логистику, упаковку и энергетику, я не разделяю оптимистичных прогнозов по стабилизации цен на продукцию животноводства и птицеводства до конца года», — добавляет Михнюк.



Портал Feedlot сообщал, что с 24 апреля управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям приостановило государственную регистрацию кормовой добавки «Меносо 70» китайского производства. После приостановления госрегистрации кормовой добавки запрещаются ее перемещение, ввоз и реализация. «Меносо 70» — кормовая добавка на основе бутирата натрия, предназначенная для повышения сохранности и продуктивности сельскохозяйственных животных, в том числе птиц и рыб семейства карповых.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

