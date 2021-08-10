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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Аналитика

Пшеница продолжает дорожать

На фоне роста мировых цен и ухудшающихся прогнозов урожая в России

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Рассчитывать на сохранение столь высоких темпов роста рублевых цен в ближайшие месяцы сложно
Pixabay
Рассчитывать на сохранение столь высоких темпов роста рублевых цен в ближайшие месяцы сложно
Pixabay

Экспортные цены на российскую пшеницу на прошлой неделе заметно увеличились на фоне продолжившегося роста на мировых площадках и ухудшающихся прогнозов урожая в России, сообщает Reuters. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), стоимость пшеницы с протеином 12,5% за неделю прибавила $13 до $267/т (FOB Новороссийск). Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал повышение цены на $13 до $268 за тонну.

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что стоимость тонны пшеницы с протеином 12,5% за неделю выросла на $7,5 до $270, однако контракты по таким ценам пока не заключаются. По словам эксперта, рынок находится в ожидании отчета USDA, где могут быть пересмотрены вниз оценки урожая и экспорта в ряде основных стран-экспортеров.

По данным «СовЭкона», на внутреннем рынке цена пшеницы 3-го класса выросла на 625 руб. до 13,4 тыс. руб./т, 4-го класса — на 550 руб. до 13,3 тыс. руб./т с самовывозом для европейской части России. Всего с середины июля котировки поднялись уже на 11%, сообщили аналитики центра, отметив, что цены быстро увеличиваются по всей стране, что обусловлено высоким спросом со стороны экспортеров и переработчиков. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что стоимость пшеницы с протеином 12,5% в глубоководных портах составляет 15 тыс. руб./т, на мелководье — 15,2 тыс. руб./т. Аналитики «СовЭкона» отметили, что рассчитывать на сохранение столь высоких темпов роста рублевых цен в ближайшие месяцы сложно. «Сильный рубль, укрепление рублевого рынка и действие пошлины, вероятно, в недалеком будущем приведут к снижению темпов экспортных продаж и ослаблению спроса экспортеров, что может охладить внутренний рынок», — считают они.

С начала сезона-2020/21 по 5 августа экспорт зерна из России составил 2,5 млн т, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона. Из них 2,1 млн т пришлось на пшеницу, что на 25% ниже прошлогоднего показателя, вывоз ячменя составил 0,36 млн т (-49%), кукурузы — 0,07 млн т (-60%), сообщил «СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС. Аналитики центра прогнозируют, что в августе экспорт зерна составит 4-4,5 млн т, предполагая резкое увеличение по сравнению с июлем, но все еще ниже прошлогодних уровней. По словам Павенского, за девять дней августа было вывезено около 1 млн т пшеницы. Прогноз вывоза в августе — на уровне 3,7 млн т агрокультуры.

Согласно данным Минсельхоза, экспортная пошлина на пшеницу с 11 по 17 августа снизится до $31 с нынешних $31,4 за тонну. Пошлина на ячмень уменьшится с $38,5 до $27 за тонну, на кукурузу — не изменится и составит $49,6 за тонну. В начале августа эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и компании «ПроЗерно» выпустили исследование, в котором говорится, что введение плавающей пошлины на зерно и вызванное ей снижение внутренних цен может лишить аграриев $3,5 млрд выручки в сезоне-2021/22. 

Они считают, что необходимо скорректировать механизм экспортной пошлины, в том числе продлить срок действия плавающей пошлины с одной недели до как минимум одного месяца и повысить ценовой уровень, необлагаемый пошлиной, с $200 до $240-250 за тонну. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский уверен, что плавающую пошлину нужно отменить. В конце июня РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве сообщало, что правительство не рассматривает возможность отмены «зернового демпфера» и экспортной пошлины на зерно, федеральный бюджет на 2022 год составляется с учетом действия пошлины. 

Екатерина Шокурова 

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