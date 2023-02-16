«Русагротранс»: озимые могут погибнуть на 6% площадей

В Центре под угрозой гибели около 15% посевов Pixabay

Посевы озимых в России в этом сезоне могут погибнуть на 6% площадей, больше всего — в центральных регионах. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию аналитического центра «Русагротранса» на вебинаре, проведенном Национальной товарной биржей. Руководитель центра Игорь Павенский в ходе вебинара сказал, что потери озимой пшеницы в Центральном федеральном округе оцениваются на уровне 15% посевов из 3 млн га, и «они уже ничего не дадут».



Основной причиной гибели посевов Павенский назвал ледяную корку на полях, по его словам, это «самое худшее явление, что может быть для озимых». Она образуется из-за перепада температур от минусовых ночью до плюсовых днем. Эксперт напомнил, что подобное явление было в округе и в 2021 году, тогда погибло до 40% посевов. Кроме того, морозы в малоснежных и бесснежных регионах могли повредить узлы кущения растений. В январе сельхозпроизводители говорили «Агроинвестору», что у них есть опасения относительно состояния озимых, в том числе из-за ледяной корки на полях.



Что касается южных регионов, то там отмечается проблема с влагой. «Зима была засушливой, но сейчас пошли снегопады и дожди, все это пополняет влагозапасы, поэтому там пока беспокоиться не о чем», — сказал Павенский. Тем не менее, из-за погодной ситуации в Центре и частично — в Поволжье он понизил прогноз сбора пшеницы в России в этом году с 83,5 млн т до 81,5 млн т. Оценка сбора всего зерна составляет 127 млн т. Другие отраслевые аналитики ранее также уменьшили прогнозы урожая пшеницы на фоне неблагоприятных погодных условий.



По данным Минсельхоза, под урожай 2023 года озимые были посеяны на 17,7 млн га против 18,4 млн га годом ранее. Долю посевов в хорошем и удовлетворительном состоянии ведомство оценивает в 95%.



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