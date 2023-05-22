Базовая цена для расчета экспортной пошлины на зерно будет повышена

Экспортная пошлина на пшеницу с 24 по 31 мая составит 4644,4 рубля за тонну flickr.com

Базовая цена для расчета пошлины на экспорт пшеницы (так называемая цена отсечения) с 1 июня увеличится с нынешних 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб. за тонну. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в кулуарах Всероссийского зернового форума, пишет «Интерфакс». По словам главы агроведомства, это позволит оставить больший объем средств у сельхозпроизводителей. Союз экспортеров зерна в своем Telegram-канале уточнил, что изменение механизма коснется всех зерновых, а не только пшеницы.



Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут ранее говорила, что базовая цена рассчитывается на основе четырех показателей: затраты на посевную, прогнозируемый объем урожая, мировая цена на культуру и курс рубля.



О том, что Минсельхоз может повысить базовую цену на пшеницу для расчета экспортной пошлины с 15 тыс. руб. до 17 тыс. руб. за тонну стало известно в апреле. В «Объединенной зерновой компании» «Ведомостям» тогда уточняли, что агроведомство рассматривает целесообразность увеличения базовой цены в связи с растущей себестоимостью производства зерна, а корректировка приведет к снижению экспортной пошлины. По расчетам аналитического центра «СовЭкон», повышение цены отсечения до 17 тыс. руб./т приведет к снижению пошлины на 1,4 тыс. руб. за тонну.



Экспортная пошлина на пшеницу с 24 по 31 мая составит 4644,4 руб. против действующей сейчас ставки 4727,6 руб. за тонну, сообщает Минсельхоз. Ставка снижается седьмую неделю подряд. Пошлина на ячмень уменьшится с 2117,8 руб. до 1559,1 руб. за тонну, на кукурузу — вырастет с 2364,3 руб. до 2565,8 руб. за тонну. Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $275,3 за тонну пшеницы ($277,9 неделей ранее), $204,9 — на ячмень ($215,9), $223,2 — на кукурузу ($220,4).



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что изменение базовой цены при расчете экспортных пошлин на зерно не сможет существенно улучшить финансовое положение аграриев, хотя это «шаг в правильном направлении», пишет пoлe.рф. Поскольку на мировом рынке наблюдается значительное падение цен на зерно, этот тренд «съедает часть эффекта от повышения цены отсечения для экспортной пошлины», пояснил Рылько. По данным аналитического центра «Русагротранса», экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в мае-июне снизились на $2,5 к предыдущей неделе до $255 за тонну FOB.



Правительство приспособилось ограничивать рост внутренних цен, регулируя таможенные пошлины и устанавливая квоты на экспорт. Однако искусственные механизмы сдерживания могут привести к существенному дисбалансу спроса и предложения и к обвалу внутренних цен, который мы могли наблюдать на рынке зерна в прошлом году, прокомментировал «Агроинвестору» руководитель практики управленческого консалтинга группы «Деловой Профиль» Олег Пахомов. Он уверен, что, ограничивая рост цен, правительство должно не допускать их серьезного падения, выводящего рентабельность агробизнеса на чрезвычайно низкие уровни. «Хотелось бы надеяться, что происходящая коррекция мировых цен на зерно позволит правительству не просто повышать индикативную цену, а вовсе отказаться от введенных таможенных пошлин и экспортных квот», — добавил он.



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