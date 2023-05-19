Мощностей портовой инфраструктуры России достаточно для вывоза плановых объемов зерновых на экспорт flickr.com

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев во время выступления на Всероссийском зерновом форуме особо остановился на теме развития транспортной инфраструктуры для перевозки сельскохозяйственных товаров. А одной из основных задач назвал обеспечение российского рынка судами, которые смогут перевозить зерновые грузы. Он признал, что России необходимы свои крупнотоннажные балкеры, которых «у нас сегодня практически нет», и рассказал, что сейчас ведется проектирование первого отечественного балкера для перевозки зерна, по его словам, строительство первого такого судна должно завершиться в конце 2025 года или в начале 2026-го. «Очень надеюсь, что не будет сдвижек [сроков]», — отметил министр.



Патрушев также рассказал, что мощностей портовой инфраструктуры России достаточно для вывоза плановых объемов зерновых на экспорт. Лидером по объему перевалки зерна является Азово-Черноморский бассейн, на которые приходится порядка 90% отгрузок всего российского зерна. Но с учетом геополитической обстановки и существенной загрузки каналов доставки необходимо развивать мощности и других регионов, обратил внимание он. В частности, на Дальнем Востоке нужно создавать инфраструктуру для вывоза дальневосточного и сибирского зерна. Что касается балтийского побережья, то там уже реализуются проекты, по завершению которых северо-западное направление должно быть полностью обеспечено необходимыми мощностями. «Отдельная тема — Каспийское море, где также планируется развитие портовой инфраструктуры и дноуглубление для наращивания наших поставок на Ближний Восток и Среднюю Азию», — сказал Патрушев и добавил, что реализация всех обозначенных проектов позволит создать альтернативные маршруты по вывозу российской зерновой продукции.



Важной задачей глава агроведомства считает развитие речного судоходства, которое необходимо для вывоза зерна с Поволжья. По его словам, направление строительства речных судов налажено, однако необходимо усиливать проходимость рек — данную работу уже ведет Минтранс, а Минсельхоз всячески это поддерживает.



Дмитрий Патрушев также признал, что в области железнодорожных перевозок сельскохозяйственных товаров непростая ситуация складывается на южном и дальневосточном направлениях, что особенно видно по опыту текущего сезона. По информации министра, РЖД намерены увеличить пропускную способность по дальневосточному направлению на 22 млн т к 2025 году, а также на 6 млн т повысить пропускную способность на подходах к портам Азова и Черноморского бассейна.



Глава Минсельхоза также рассказал о непростой ситуации с тарифами на железнодорожную перевозку, которые в этом сезоне выросли в 1,5-2 раза по сравнению с предыдущим. «Понимаем, что рекордный урожай [зерна] оказывает очень серьезное давление, и инфраструктура у нас зачастую перегружена, — отметил Патрушев. — Мы с этим работаем и предпринимаем определенные действия, которые помогают нашим сельхозпроизводителям и перевозчикам. Считаем, что нужно возвращаться к разумным ценам, так как стоимость логистики серьезным образом влияет на экономику сельхозпроизводителей. Для этого с Федеральной антимонопольной службой и Минтрансом проводим детальный анализ ситуации и принимаем соответствующие меры реагирования».



Также министерство совместно с отраслевыми союзами наметило план по приобретению вагонов-зерновозов на ближайшие три года. В частности, предусмотрено льготное финансирование для покупки подвижного состава. Патрушев также не исключил, что дополнительно будут разработаны механизмы льготного лизинга по этому направлению. Эти меры направлены на то, чтобы снизить зависимость рынка от крупных операторов-перевозчиков, пояснил министр.



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