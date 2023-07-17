Россия выходит из «зерновой сделки»

Российские экспортеры продолжат снабжать своих клиентов зерном по конкурентным ценам Pixabay

Министерство иностранных дел России (МИД) заявило о прекращении «зерновой сделки», что приведет к отзыву гарантий безопасности судоходства, закрытию морского гуманитарного коридора и расформированию совместного координационного центра в Стамбуле. Также в сообщении ведомства уточняется, что Россия уже официально уведомила Турцию, Украину и ООН о своих возражениях относительно продления «зерновой сделки».



В сообщении МИД говорится, что из пяти предусмотренных Меморандумом Россия-ООН системных задач не выполнено ни одной. Речь идет в первую очередь о переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновлении поставок запчастей для сельхозтехники, обеспечении логистики и страхования перевозок. «Если в западных столицах реально дорожат “черноморской инициативой”, то пусть серьезно задумаются над выполнением своих обязательств и реальным изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия. Только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений, Россия будет готова рассмотреть восстановление “сделки”», — говорится в заявлении министерства.



При этом российская сторона считает, что европейские союзники Киева могут продолжить вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры, однако это может «окончательно затопить» европейские рынки, вызвав протесты местных фермеров. МИД предложил государствам ЕС скупать это зерно и направлять его в нуждающиеся страны.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что глава России Владимир Путин хотел бы продолжения работы «зерновой сделки». Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в турне по странам Персидского залива, пишет ТАСС. Эрдоган отметил, что планирует обсудить этот вопрос с Путиным по возвращению из турне. Он подчеркнул, что «черноморская инициатива» вошла в историю как важный дипломатический успех, благодаря которому было отгружено свыше 33 млн т сельхозпродукции.



Российские экспортеры зерна планируют продолжать снабжать своих клиентов зерном по конкурентным ценам вне зависимости от развития событий вокруг «зерновой сделки», сообщил в своем Telegram-канале Союз экспортеров зерна.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что опасается ситуации, когда возможности для экспорта российской продукции ухудшатся. «Есть мнение, что уже все негативные сценарии для российского экспорта реализованы. Однако, как показывает практика, нельзя быть уверенными в этом. Возможности ухудшить жизнь экспортерам, а через них — и сельхозпроизводителям, есть всегда, — сказала она. — Согласно последнему отчету ФАО за июнь, в мире продолжалось снижение цен на зерновые и растительные масла. Безусловно, такие новости плохо влияют на поведение цен на мировом рынке, создаются стимулы их роста».



Первоначально фьючерсы на пшеницу отреагировали скачком цен на новость о приостановке участия России в «зерновой сделке», но затем рост снизился и сейчас сентябрьский фьючерс CBOT торгуется на 2,7% выше уровня закрытия, рассказала «Агроинвестору» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. По ее мнению, нельзя исключить, что решение России о приостановке участия в «зерновой сделке» может быть пересмотрено в результате переговоров.



Возможно, России удастся добиться выполнения всех или хотя бы части требований, которые облегчили бы экспорт зерна для российского АПК, предполагает эксперт. Если же российское руководство откажется возвращаться к условиям сделки, то другие ее участники, в том числе Турция и ООН, могут начать искать обходные пути для вывоза украинского зерна, рассуждает Беленькая. «Влияние на рынки может более заметно проявиться, когда Украина будет экспортировать урожай уже текущего года, так как урожай прошлого года уже в основном вывезен. Риски повышения мировых цен на зерно в результате непродления Россией сделки несколько возрастают, хотя пока маловероятно, что цены вернутся к максимумам весны 2022 года», — считает она.



В случае существенного повышения мировых цен на зерно может возникнуть определенное напряжение в отношениях России с Турцией, Китаем (по данным SCMP, он на 30% зависит от импорта кукурузы из Украины) и странами глобального Юга, которое может стать одним из аргументов для возобновления безопасного коридора экспорта зерна, допускает Беленькая.



По данным ООН, примерно за год действия «зерновой сделки» Украина экспортировала через черноморские порты около 33 млн т зерна в 145 стран. Даже с учетом заявления МИД о том, что «на долю беднейших государств, в частности, Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3% вывезенных в рамках сделки грузов», по мнению ООН, «черноморская инициатива» позволила снизить мировые цены на продовольствие (Food price index) на 23% с пиковых уровней марта 2022 года, а зерно (поставленное, например, в европейские страны) могло впоследствии перерабатываться и реэкспортироваться в другие пункты назначения.



«Зерновая сделка» была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов — по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие сделки продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды — на два месяца, несмотря на то, что условия России не выполнялись.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

