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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

«Русагро» получила 100% контроль над «Агро-Белогорьем»

Это позволит группе занять второе место по объему производства свинины

| Агроинвестор |

Для обеих компаний в составе «Русагро» в приоритете будет работа над повышением эффективности и увеличением экспортного потенциала
Для обеих компаний в составе «Русагро» в приоритете будет работа над повышением эффективности и увеличением экспортного потенциала

Группа «» сообщила о закрытии сделки по консолидации 100% долей и контроля над ООО «ГК ». В состав последней входит 20 свинокомплексов, три комбикормовых завода, мясоперерабатывающее производство и земельный банк (108 тыс. га, согласно сайту компании). Активы расположены в Белгородской области. «Консолидация “ГК ” позволит “” стать №2 производителем свинины в России, реализовать масштабные синергетические эффекты в сельскохозяйственном и мясном бизнес-направлениях группы», — говорится в ее сообщении. В «» «» подтвердили эту информацию, других комментариев компания пока не дает.

Гендиректор () Юрий Ковалев отмечает, что сделка «» и «» не является неожиданностью — она достаточно давно прогнозировалась. В «» всегда говорили о возможности увеличения мощностей, в том числе путем сделок M&A, прокомментировал он «». Еще несколько лет назад холдинг приобрел 22,5% «Агро-Белогорья», в сентябре этого года увеличил долю до 47,5%, а сейчас к «» перешло 100% контроля над белгородским предприятием.

Ковалев считает, что это очень логичный шаг. Во-первых, с территориальной точки зрения «» уже давно присутствует в Белгородской области, соответственно, никаких дополнительных затрат на управление активом, как если бы регион был для нее новым, не потребуется. «Во-вторых, “” - очень успешная самодостаточная компания, которая производит более 250 тыс. т свинины в живом весе в год и имеет все необходимое для обеспечения таких объемов — земельный банк, производство кормов, селекционно-генетические центры мясоперерабатывающий завод. У компании одни из самых современных и крупных в России мощностей по заморозке, хранению продукции, что сегодня становится особенно важным», — перечисляет глава . Он добавляет, что сделка «» и «Агро-Белогорья» - это синергия. «В таких случаях говорят: один плюс один равно три. Так не всегда получается при слияниях, но в данном случае, скорее всего, это будет так», — подчеркивает Ковалев. 

В дальнейший органический рост в сегменте свиноводства сейчас идти достаточно непросто и по причине насыщенности рынка, и из-за денежно-кредитной политики в стране, поэтому рост через поглощение — естественный путь дальнейшего развития для компаний сектора. Ковалев полагает, что для обеих компаний в составе теперь уже «» в приоритете будет работа над повышением эффективности и увеличением экспортного потенциала. «Мы знаем, что “” достаточно активно участвует в экспортном продвижении российской продукции свиноводства, в том числе является одной из трех российских компаний, которые имеют доступ на рынок Китая. “” в большей степени концентрировалась на внутреннем рынке, хотя экспорт тоже был», — рассказывает эксперт, добавляя, что цели «» будут достигнуты, ведь теперь у нее два современных мясоперерабатывающих завода — в Тамбовской и Белгородской областях, которые входят в десятку лучших предприятий страны.

Директор по стратегии ИК «» Ярослав Кабаков говорит, что консолидация долей в «» имеет стратегическое значение для «», сделка укрепит вертикально интегрированную структуру группы, улучшив контроль над всей цепью — от производства кормов до переработки и дистрибуции продукции, что особенно важно в условиях текущей нестабильности на продовольственном рынке.

Рынок свинины в этом году оказался очень активным с точки зрения сделок, обращает внимание инвестиционный банкир Илья Шумов. «Так, в сентябре ГК “” выкупила бизнес ГК “Русмит”, которая производит около 40 тыс. т свинины в живом весе. По итогам года “” могла занять третью позицию в рейтинге крупнейших производителей свинины, но с учетом сделки “” с “”, позиция “” останется прежней, при этом “” выйдет на второе место после “”, обогнав “Сибагро”, — оценивает он. — По сути, сделка разом позволила “” практически удвоить объем производства свинины — на “” приходится около 5% промышленного производства свинины в России». На рынке есть еще ряд активов на продажу, поэтому, скорее всего, в следующем году консолидация рынка свинины продолжится, сказал Шумов «».

Согласно рейтингу по итогам 2023 года, «» занимала третье место с 334 тыс. т свинины в живом весе, «» была на девятой строчке с 268,9 тыс. т. Вторую позицию занимала «Сибагро» с 377,6 тыс. т, так что сделка позволит «» опередить ее. А вот в рейтинге крупнейших землевладельцев, который составляет консалтинговая компания , группа не поднимется: по данным на май, она была четвертой с 689 тыс. га, третью позицию занимал «» с 900 тыс. га. На днях в ходе онлайн-конференции финансовый директор «» Анна Стафеева сообщила, что по итогам третьего квартала группа увеличила земельный банк до 707 тыс. га. С учетом земель «Агро-Белогорья» площадь вырастет до 815 тыс. т.


Как ранее писал «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на источники на рынке свинины, в 2023 году участники «» обсуждали возможности слияния активов с «», но переговоры не были завершены. Основные владельцы компании — председатель совета директоров Владимир Зотов (сейчас 47,5%) и гендиректор Лариса Ковалева (5%) — вышли из соглашения о намерениях, а «» пыталась через суд обязать их заключить договор об учреждении юрлица и соглашение «об осуществлении прав его участников». Причиной выхода из соглашения была попытка «» полностью лишить Зотова и Ковалеву права участвовать в управлении новым обществом, а также сокрытие со стороны партнеров весомых кредитных обязательств «Тамбовского бекона», которые создали бы дополнительные риски для ГК «», и делали слияние активов неэффективным для белгородского холдинга», — комментировала тогда изданию пресс-служба «Агро-Белогорья».

В сентябре «» по решению суда увеличила долю в «» с 22,5% до 47,5%. Доля Владимира Зотова уменьшилась с 72,5% до 47,5%. В апреле арбитражный суд Белгородской области постановил перевести 25% доли Зотова в «» в адрес «» за 2,5 тыс. руб. Зотов, Ковалева, «» и АО «Русский металл» обжаловали это решение в 19-м арбитражном апелляционном суде. 25 сентября он отказал им в удовлетворении требований и оставил решение первой инстанции в силе. В ноябре прошлого года Зотов приобрел 50% в АО «Русский металл», став единственным владельцем компании. В декабре он передал ей 25% в «» по номинальной цене в 2,5 тыс. руб. В связи с приоритетным правом на приобретение доли в белгородской группе в «» посчитали сделку «притворной», а поведение Зотова — «противоправным».

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