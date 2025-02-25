В прошлом году компании АПК привлекли через облигации свыше 22 млрд рублей

В этом году эмитенты из сельскохозяйственной отрасли могут привлечь минимум 4-5 млрд рублей М. Стулов

Несмотря на высокие процентные ставки и жесткую денежно-кредитную политику, в 2024 году компании агропромышленного сектора привлекли через облигации более 22 млрд руб. — на 18% больше, чем в 2023-м, оценили аналитики инвестиционной компании «Юнисервис Капитал». Тем не менее, представленность сектора на публичном долговом рынке остается сравнительно невысокой, отмечают они.



Если в 2018 году на рынке высокодоходных облигаций в обращении было лишь пять выпусков компаний из АПК, то к 2024-му их стало 63, сообщили «Агроинвестору» в «Юнисервис Капитал». Это довольно скромный показатель относительно всего облигационного рынка, однако ежегодные темпы прироста отрасли опережают темпы увеличения всего публичного долгового рынка: сумма действующих выпусков компаний АПК в среднем ежегодно становится на 23% больше, а их количество — на 52%, сравнили аналитики «Юнисервис Капитал». По данным Cbonds, в целом рынок корпоративных облигаций составил 31,1 трлн руб. против 25,2 трлн руб. в начале прошлого года (+23%).



В 2024-м на публичном долговом рынке было размещено 17 новых выпусков облигаций компаний из АПК и связанных отраслей на общую сумму 3,85 млрд руб. В большинстве случаев (70,6%) это были эмитенты рейтингового сегмента «BB». Доля компаний более высокого рейтингового сегмента — «BBB» - составила 11,8% от общего числа эмитентов из АПК, а более низкого — «B» - 17,6%, приводит данные «Юнисервис Капитал». Минимальная ставка купона в выпусках представителей АПК в 2024 году была на уровне 18% (Агротек-БО-05), максимальная — 27% (АгроДом-БО-01). При этом в 53% выпусков компании предлагали инвесторам постоянный или фиксированный купон, 29,4% составили выпуски с плавающим купоном, привязанным к уровню ключевой ставки ЦБ. В остальных случаях эмитенты предусмотрели инструмент оферты, который подразумевает возможность пересмотра ставки купона.



По прогнозам «Юнисервис Капитал», в этом году рынок АПК может снизиться в стоимостном выражении, так как в конце 2024-го были погашены крупные выпуски холдинга «Авангард-Агро», общая сумма которых составляла 9 млрд руб. «Будет ли компания рефинансировать свои краткосрочные долги за счет биржевых облигаций, пока неизвестно. При этом, несмотря на снижение стоимостного объема рынка, в количественном выражении представители АПК могут только прибавить, — отмечают аналитики. — И если в 2024 году в обращении было 63 выпуска, то в 2025-м рынок может вырасти на 10-15%».



По прогнозу «Юнисервис Капитал», в этом году эмитенты из сельскохозяйственной отрасли могут привлечь минимум 4-5 млрд руб., а в оптимистичном сценарии рынок может пополниться и более объемными выпусками за счет необходимости в рефинансировании значительной суммы по краткосрочным кредитам. Основными стимулами для более активного выхода на рынок облигаций станут ограниченность доступа к льготному кредитованию, необходимость увеличения производства и в целом рост интереса и доверия предприятий к альтернативным инструментам финансирования, считают аналитики.



«Биржевые облигации как беззалоговый инструмент привлечения финансирования становятся все более востребованы среди компаний, — отмечает руководитель направления рыночной аналитики инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Екатерина Маевская. — Предприятия АПК достойно конкурируют с другими эмитентами, а инвесторы оценивают представителей сектора нейтрально или, скорее, положительно, поэтому таким компаниям нет необходимости платить дополнительные премии, как это можно наблюдать в некоторых других отраслях».



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