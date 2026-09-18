Российские активы «Ашан» и «Нестле» переданы во временное управление

М. Стулов / Ведомости

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские активы «Ашан» и «Нестле» передаются во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Также она получила во временное управление активы FM Logistics, Bati Logistics и «Ле Монлид» (сеть магазинов «Лемана ПРО», ранее — «Леруа Мерлен»).



Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вносит изменения в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг и долей в уставных капиталах российских юридических лиц, в отношении которых вводится временное управление, утвержденный указом от 25 апреля 2023 года № 302.



Месяц назад «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что компания «КС Логистика» обратилось к главе государства с просьбой рассмотреть возможность ввести временное управление в пяти российских структурах компании Nestle. Предложение было мотивировано отсутствием планов по расширению мощностей и прекращением экспорта произведенных в России товаров.



Еще один собеседник издания тогда утверждал, что для предоставления отзыва обращение было направлено в аппарат вице-премьера Дмитрия Патрушева. В российском офисе «Нестле» сообщали, что не получали никаких запросов от государственных органов, касающихся обращения «КС Логистики» и отмечали, что инвестиции Nestle в России в 2022—2025 годах были направлены на поддержку производства и операционной деятельности.



По данным сервиса Rusprofile, АО «Л.Е.В. Менеджмент» зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года, уставной капитал — 15 тыс. руб., гендиректором компании с 10 сентября этого года является Андрей Краюшкин. Владельцы компании не раскрываются. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Дополнительные — вложения в ценные бумаги и дилерская деятельность; венчурное инвестирование; покупка и продажа собственного недвижимого имущества и аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Убыток за прошлый год составил 15 тыс. руб. при нулевой прибыли.



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