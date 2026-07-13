В Ростовской области появился первый тепличный комплекс по выращиванию черешни

Проект может быть успешным при условии, что у его сравнительно дорогой продукции будет своя аудитория Ю. Эйвазова / Ведомости

В Ростовской области начал работу первый в России тепличный комплекс для выращивания черешни площадью 0,2 га. По оценке экспертов Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ РСХБ), производство агрокультуры в защищенном грунте позволит снизить зависимость от погоды, получать более ранний урожай и выходить с ним на рынок в период наиболее привлекательных цен. Производство в теплицах, а также развитие интенсивных садов способны существенно увеличить производство черешни в организованном секторе, считают в ЦОЭ РСХБ. «В среднесрочной перспективе производство черешни продолжит расти прежде всего за счет расширения площадей промышленных садов, закладки современных интенсивных насаждений и внедрения новых технологий выращивания», — считает заместитель руководителя ЦОЭ РСХБ Олег Князьков (цитата по сайту РСХБ).



О планах компании «Агрофирма “Донецкая долина”» построить тепличный комплекс для производства черешни «Агроинвестор» сообщал в 2024 году. Возведение комплекса площадью 1 га было намечено на 2026 год. Заместитель гендиректора компании Василий Индыло говорил «Эксперту Юг», что это первый подобный проект в России. «Уникальность этого метода в том, что в России нет хозяйств, которые бы выращивали черешню в промышленных масштабах в закрытом грунте. Эта методика развита в некоторых странах Евросоюза, в Аргентине и Чили», — отмечал он. Среди плюсов выращивания черешни в теплицах в закрытом грунте — защищенность плодов от внешних факторов, в том числе от заморозков, поскольку в любое время года микроклиматические условия в теплице регулируются. Среди минусов — дороговизна проекта. Строительство одного гектара питомника тогда оценивалось в 150 млн руб. В эту цену включены расходы на газовое отопление, электричество, подсветку, удобрения и химикаты. Срок окупаемости проекта оценивался в пять-шесть лет.



Проект «Агрофирмы “Донецкая долина”» может быть успешным при условии, что у его продукции будет своя аудитория — дорогие рестораны или группа покупателей, готовая приобретать черешню по очень высокой цене, например ранней весной, говорила ранее «Агроинвестору» руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. «Урожай с учетом заявленной площади в 1 га будет небольшой — несколько десятков тонн, так как с черешневых деревьев не получить несколько урожаев в год, соответственно цена реализации с учетом заявленных параметров и ожидаемых сроков окупаемости проекта должна составлять не менее 2-3 тыс. руб./кг», — оценивала она осенью 2024 года. По словам гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, если предприятие будет получать черешню в апреле, цена на нее будет выше, чем в мае-июне. За счет этого компания может поддерживать свою бизнес-модель. Но в этом случае понадобятся досвечивание и обогрев, ведь для того, чтобы дерево уже в апреле дало первые плоды, нужно, чтобы оно в феврале зацвело, а для этого необходимо сдвинуть его природный цикл путем отапливания теплиц и досвечивания. Однако в мае уже идет массовый импорт черешни из Узбекистана — это гораздо более жаркая страна, чем Россия, там деревья могут начать цвести и в феврале. Также сложнее конкурировать с узбекской черешней из-за сравнительно дешевой рабочей силы, добавляла она.



По оценкам ЦОЭ РСХБ, в 2030 году урожай черешни в организованном секторе может увеличиться примерно в четыре раза и достичь 20 тыс. т. В Россельхозбанке отмечают, что необходимость внедрения новых технологий подтверждается итогами последних сезонов. Так, в 2025 году развитию отрасли препятствовали зимние и возвратные весенние заморозки, град и весенняя засуха, из-за которых часть плодовых насаждений получила повреждения. Несмотря на снижение урожайности, валовой сбор черешни в хозяйствах всех категорий в прошлом году увеличился до 54,8 тыс. т, что на 2,5% больше предыдущего года. В 2026-м, благодаря более благоприятным погодным условиям, эксперты прогнозируют дальнейший рост производства — до 60,3 тыс. т. При этом около 90% всей черешни в России выращивают хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства. Такая же доля от урожая приходится на пять регионов страны. Лидер — Ставропольский край (25,5 тыс. т), далее следуют Дагестан (13,5 тыс. т), Краснодарский край (3,5 тыс. т), Кабардино-Балкарская Республика (2,5 тыс. т) и Ростовская область (более 2,3 тыс. т).



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