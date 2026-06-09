Тепличный комплекс «Кедр» построит вторую очередь теплиц за 5,5 млрд рублей

Компания планирует расширить свое присутствие в федеральных торговых сетях А. Гордеев / Ведомости

Тепличный комплекс «Кедр» инвестирует 5,5 млрд руб. во второй этап своего проекта в Астраханской области. Компания планирует возвести теплицы пятого поколения для круглогодичного выращивания овощей, под новые мощности будет выделено 10 га земли. После завершения работ над второй очередью мощность комплекса составит 8 тыс. т томатов и огурцов. Соглашение о расширении производства было подписано в ходе Петербургского международного экономического форума между губернатором региона Игорем Бабушкиным и заместителем гендиректора компании Русланом Ерихановым. За счет новых мощностей «Кедр» планирует расширить присутствие своей продукции в федеральных торговых сетях и укрепить экспортный потенциал региона.



«Кедр» — единственный современный тепличный комплекс в Астраханской области, и компания изначально планировал строительство второй очереди, говорит гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова. «В регионе есть примитивные теплицы, в первую очередь для выращивания томатов, и их много. Также Астраханская область — абсолютный лидер по товарному производству томатов в открытом грунте и по их переработке — там расположены основные мощности. Но “Кедр”, конечно, будет выращивать томаты не для переработки — это слишком дорого», — говорит эксперт.



Тепличный комплекс «Кедр» работает с 2022 года. Компания является одним из крупных производителей овощей закрытого грунта в регионе. По итогам 2025 года здесь собрали 6,83 тыс. т томатов и 138 т огурцов.

По словам Решетниковой, компания завершила прошлый год с хорошими показателями, тепличный комплекс выращивает не только бюджетные томаты, но и премиальные — коктейльные бакинского типа, которые в среднем по году примерно в 2,5 раза дороже бюджетной продукции. Решетникова говорит, что в товарных масштабах их производят только три комплекса: «Кедр», «Иванисово» (Московская область) и «Родина» (Воронежская область). Она также обращает внимание на то, что такие томаты пользуются хорошим спросом в мегаполисах среди ритейлеров и конечного потребителя.



«За годы работы первой очереди “Кедр”, с одной стороны, развил сбыт напрямую в торговые сети, а не через оптовиков, как это обычно делают южные тепличные комплексы. Во-вторых, компания научилась выращивать томаты премиального типа — это большой плюс. Поэтому его расширение — это закономерный процесс», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору». Также она обращает внимание на разумный выбор поколения теплиц для строительства второй очереди. По ее словам, пятое поколение изначально и предназначались для южных регионов с жарким климатом, так как технология может нивелировать губительные для томатов высокие температуры.



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