Средняя рентабельность тепличного овощеводства упала до 2-3% в 2025 году

В этом году, по прогнозу, рентабельность останется на уровне 3%

Средняя рентабельность промышленных теплиц, производящих овощи и салаты, в 2025 году по чистой прибыли составила 2% против 14% в 2024-м. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные компании «Технологии Роста». Такая динамика объясняется тем, что себестоимость производства и логистики растет быстрее, чем отпускные цены на овощи (их сдерживает ограниченная платежеспособность населения и стагнирующий спрос). Кроме того, на ситуацию повлияли специфические факторы (распространение вирусных заболеваний в защищенном грунте, ограниченный выбор востребованных гибридов) отрасли и общие тенденции в экономике: налоговая и административная нагрузка на бизнес растет, доступность заемных средств остается низкой на фоне общей высокой закредитованности отрасли.



Гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова пояснила «Агроинвестору», что, согласно итоговым результатам за прошлый год, средняя рентабельность промышленных теплиц по чистой прибыли составила 3% (после уплаты всех налогов, процентов по кредитам и т. д. ). В 2026-м показатель в лучшем случае сохранится на том же уровне, добавляет эксперт. «Этот процент остается очень маленьким. 3% — это фактически все, что остается на развитие, и это опасно. Тепличный бизнес очень высокотехнологичен и требует постоянного обновления, модернизации и т. д. », — отмечает эксперт.



Так, продолжает она, практически все современные промышленные теплицы IV-V поколений, построенные в России в течение последних десяти лет, оснащены системами досвечивания для круглогодичного сбора урожая, и затраты на эти системы могут составлять 1/3 от суммы инвестиций в весь тепличный комплекс. Но они со временем требуют замены. Так, уже через три года после начала работы энергоэффективность досвечивания начинает снижаться — это негативно отражается на урожайности, причем объемы потребления электроэнергии сохраняются, а уже спустя пять-шесть лет в любом случае встает вопрос их замены. «Как предприятию выделить такие суммы, если оно получает рентабельность 3%? Это нереально, и нужно привлекать заемные средства. Но мы знаем, какие они сейчас дорогие. Кроме того, получить их также стало гораздо сложнее», — говорит Решетникова.



Она также обращает внимание на то, что в России третий год подряд в среднем по отрасли снижается валовой сбор тепличных овощей (минус 2,5% за три года), хотя площади комбинатов расширяются. «Растут и затраты на производство, в то время как цены реализации увеличиваются не такими темпами <...>. За это время себестоимость производства выросла намного сильнее, чем цены реализации. Это приводит к снижению рентабельности и, следовательно, снижению инвестиций и сокращению урожайности и валового сбора», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору», добавив, что финансовые показатели современных теплиц могут различаться в десятки раз, и относительно высокая рентабельность комплекса говорит о его более высокой эффективности. Впрочем, заключает эксперт, рентабельность сейчас снижается во всем сельском хозяйстве, и, возможно, тепличная отрасль переживает это лучше, чем хозяйства, работающие с открытым грунтом.



