Торговая сеть «Магнит» увеличит поставки российской клубники втрое

Пул поставщиков будет расширен за счет фермерских хозяйств юга страны

Ритейлер нарастит поставки и других ягод
Торговая сеть «Магнит» расширяет пул поставщиков отечественной земляники садовой (клубники), прежде всего за счет фермерских хозяйств, и планирует в текущем сезоне нарастить поставки этой ягоды в свои магазины. «Благодаря расширению пула поставщиков и росту урожайности на фоне благоприятных погодных условий “Магнит” планирует в этом сезоне втрое увеличить поставки отечественной грунтовой клубники», — говорится в сообщении компании.

В текущем сезоне компания увеличила количество российских поставщиков ягоды в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом — теперь их более 30. Все они являются небольшими сельхозпредприятиями с годовым оборотом до 800 млн руб. Также в 2026 году планируется увеличить объем поставок этой ягоды от кубанских фермеров по агроконтрактам — договорам на поставки будущего урожая с фиксированными объемами и дополнительными инструментами поддержки сельхозпроизводителей, сообщает пресс-служба «Магнита».

Крупнейшими поставщиками грунтовой земляники садовой являются южные регионы страны, включая Краснодарский край. Основные объемы обеспечивают Ставропольский край, Московская, Белгородская и Ленинградская области. Благодаря развитию тепличного производства ягода стала практически круглогодичным продуктом и сегодня представлена на полках магазинов даже зимой. В несезон, когда отечественные поставщики не могут полностью обеспечить необходимые объемы, в магазинах появляется импортная земляника садовая — из Армении, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Турции и Греции.

Также в 2026 году «Магнит» планирует нарастить поставки других востребованных сезонных ягод, выращенных в регионах России, — малины, ежевики, смородины и жимолости. Ожидаемый рост поставок обусловлен как увеличением количества поставщиков, так и повышением урожайности ягодных культур за счет внедрения новых сортов и технологий выращивания. Например, все большей популярностью пользуются туннельные теплицы для выращивания малины — они обеспечивают оптимальную освещенность и эффективный контроль микроклимата, что позволяет минимизировать риски неурожая из-за погодных условий. Кроме того, в этом году «Магнит» планирует увеличить поставки российской голубики, в том числе собственного производства.

Гендиректор компании Тамара Решетникова говорит, что «Магнит» хочет активизировать закупки земляники садовой не только у фермерских хозяйств Краснодарского края, но и у частных лиц, которые выращивают ягоды для последующей реализации. «Это полностью соответствует рекомендациям властей и помогает замещать импорт, который сейчас идет в основном из Азербайджана, Греции и Турции», — отмечает эксперт, добавляя, что доставка импортной продукции становится только дороже.

Сейчас, по словам Решетниковой, клубника из южных регионов России все еще дорогая из-за холодной погоды, но с началом массового сбора цена, вероятно, снизится. В целом, продолжает она, в текущем сезоне на Юге не фиксировались заморозки, град и другие неблагоприятные погодные явления, которые негативно влияют на урожайность, поэтому сбор ожидается на высоком уровне.

Российская клубника, говорит Решетникова, вкуснее, свежее и полезнее импортной. «Однако самым уязвимым местом отечественной ягоды остается низкая лежкость — и это реальная проблема, тогда как Азербайджан, Греция и Турция выращивают более транспортабельные сорта. Кроме того, в России практически никто не проводит предпродажную обработку ягоды, которая обеспечивает более длительное хранение. Уже только это может создавать серьезные проблемы», — прокомментировала Решетникова «».

«PRO технику и технологии» №02, март-апрель 2026

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

«Агроинвестор» №04, апрель 2026

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

