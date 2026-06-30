Тепличный комплекс за 22,5 млрд рублей запустят в Ростовской области в 2026 году

Площадь комплекса составит 33 гектара freepik.com

Строительство круглогодичного тепличного комплекса «Ольгинский» в Ростовской области вышло на завершающую стадию. Запуск предприятия запланирован на третий квартал 2026 года. Об этом «Эксперту Юг» сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона. По состоянию на 1 июня было освоено 20 млрд руб. из заявленных 22,6 млрд. Общий объем инвестиций в проект корректировке не подвергался, уточнили в ведомстве. Площадь тепличного комплекса составляет 33 га. На сегодняшний день завершен монтаж металлоконструкций на 32 га и работы по остеклению крыши, построен склад, проложены инженерные коммуникации и кабельные линии, установлены системы зашторивания и вентиляции, смонтированы газопоршневые установки, уточняет издание.



В конце 2024 года «Агроинвестор» писал, что инвестиции в тепличный комплекс «Ольгинский» в Ростовской области превысят 22 млрд руб. Об этом сообщала «Деловая газета. Юг» со ссылкой на директора ростовского филиала Россельхозбанка Ларису Туишеву. На тот момент банк профинансировал более 15 млрд руб. По ее словам, мощность первой очереди тепличного комплекса превысила 43 тыс. т овощей в год. Основной культурой будет огурец. Соглашение о строительстве «Ольгинского» было подписано в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда сообщалось, что завершение работ запланировано на июль 2025-го, поставить оборудование планировалось к концу августа 2025-го. Сумма необходимых инвестиций оценивалась в 21 млрд руб., производственная мощность — в 43 тыс. т овощей. Однако строительство комплекса началось только в октябре 2024 года.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что большая сумма инвестиций в проект объясняется, во-первых, значительной площадью комплекса. Во-вторых, инфляция привела к росту затрат. «Этот большой комплекс оснащается всем современным оборудованием. Он предназначен в первую очередь для выращивания огурцов, поэтому комплекс будет использовать мощную систему досвечивания для высокой урожайности и круглогодичного сбора. Досвечивание в полном объеме — это примерно треть от общей стоимости тепличного комплекса», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору».



По мнению эксперта, после запуска «Ольгинский», вероятно, может столкнуться со сложностями при сбыте продукции, если, как и заявляла ранее компания, основной культурой будет среднеплодный гладкий огурец. Это, говорит Решетникова, самый бюджетный вариант огурца, и российский рынок насыщен им. «Соответственно, у этого огурца самые низкие цены реализации и высокая конкуренция», — добавляет эксперт. По ее словам, после запуска такого крупного предприятия с мощной системой досвечивания баланс рынка на Европейской части страны в этом сегменте может существенно измениться, что, скорее всего, приведет к снижению цен реализации.



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