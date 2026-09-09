Рентабельность тепличных комплексов снизилась на фоне роста затрат

Рост затрат продолжает опережать цены на продукцию А. Гордеев / Ведомости

Цены реализации продукции из промышленных теплиц растут медленнее их затрат. «Подтверждение этому факту — изменение рентабельности по чистой прибыли <...>. В 2025-м показатели в среднем стали намного хуже, и тепличных комплексов, которые закончили год с убытками, было гораздо больше, чем в 2024-м», — сообщила «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова.



По ее словам, в первую очередь это связано со сдерживанием роста оптово-отпускных цен производителями: динамика не соответствует увеличению издержек тепличных хозяйств. Сложное финансовое положение в подотрасли сохраняется и в первой половине 2026 года, при этом предпосылок для нормализации ситуации пока нет. «Промышленные теплицы хотели бы повысить цены, но это у них не получается», — говорит Решетникова. При этом, добавляет она, есть предприятия, которые показали положительные финансовые результаты и в 2025 году, и в первой половине 2026-го.



Производители овощей открытого грунта находятся примерно в таком же положении, считает эксперт. Однако здесь ситуация зависит в том числе от урожайности: в 2026 году, по ее мнению, сборы будут ниже, чем в 2025-м. «На это накладывается рост налоговой нагрузки — многие предприятия вынуждены платить НДС, который раньше не платили; также проблемы с персоналом: ужесточается миграционная политика. Кроме того, есть проблемы со стоимостью ГСМ: овощи обычно доставляются из основных регионов-производителей на значительные расстояния», — перечисляет Решетникова.



Впрочем, в ближайшее время, скорее всего, начнется сезонное снижение цен производителей на овощи открытого и закрытого грунта, считает она. В первом случае это связано с переходом уборочной кампании в активную фазу. В то же время тепличные комплексы примерно с середины — конца сентября начинают собирать огурцы и томаты из нового оборота после санитарных обработок, закладки новых растений и других работ. Этот процесс обычно начинается в середине июля и заканчивается в сентябре, традиционно увеличивая предложение и снижая цены, заключила эксперт.



Ранее «Агроинвестор» писал, что оптовые цены на картофель относительно прошлого года также повышаются — для прошлой недели в среднем плюс 25%, до 22 руб./кг (коридор цен — 14-30 руб./кг в зависимости от региона и качества продукции). Удорожание объясняется в том числе практически рекордным сбором 2025-го — 8,5 млн т, прогноз Минсельхоза на этот год — 8 млн т. Аналитики «АБ-Центра» ожидают сокращения урожая картофеля до 7,5 млн т. Можно сказать, что текущий рост оптовых цен позволяет покрыть увеличение себестоимости с минимальным плюсом, говорил «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.



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