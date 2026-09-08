Розничные цены на овощи «борщевого набора» выросли на 20-38%

Цены на овощи «борщевого набора» отражают накопленный рост издержек Pixabay

На неделе с 24 по 30 августа розничная стоимость капусты выросла на 38% относительно прошлого года и составила 28 руб./кг — это максимальный прирост среди регулярного мониторинга цен на фрукты и овощи, который проводит компания NTech. Свекла в рознице за год подорожала на 32%, до 35,4 руб./кг, картофель — на 30%, до 41,5 руб./кг, морковь — на 20%, до 43,5 руб/кг, лук — плюс 32%, до 45,2 руб./кг, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на мониторинг.



Росстат также фиксирует повышение розничных цен на овощи «борщевого набора» и картофель. По данным ведомства на 31 августа, стоимость картофеля за год увеличилась на 35,3%, до 46,7 руб/кг. Для капусты прирост за тот же период составил 35,2%, до 46,7 руб./кг, для лука — 27,2%, до 57 руб./кг, для свеклы — на 20,4%, до 51,6 руб./кг, для моркови — на 17,7%, до 58,5 руб./кг.



Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов сказал «Коммерсанту», что цены на овощи «борщевого набора» отражают изменение стоимости продукции на фоне накопленного роста издержек. Ритейлеры со своей стороны инвестируют собственные средства в сдерживание их цены на полке, добавляет он. При этом в Минсельхозе говорят, что уборочная кампания наращивает темпы, и это способствует снижению оптовых цен: в начале сентября картофель стал дешевле на 12,3% по сравнению с августом, томаты — на 10%.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что оптовые цены на картофель относительно прошлого года также повышаются — в среднем плюс 25%, до 22 руб./кг (коридор цен — 14-30 руб./кг в зависимости от региона и качества продукции). Удорожание объясняется в том числе практически рекордным сбором 2025-го — 8,5 млн т, прогноз Минсельхоза на этот год — 8 млн т. Аналитики «АБ-Центра» ожидают сокращения урожая картофеля до 7,5 млн т.



Можно сказать, что текущий рост оптовых цен позволяет покрыть увеличение себестоимости с минимальным плюсом, добавляет Красильников. «В зависимости от технологии и региона средняя себестоимость — 20-25 руб./кг. Настораживает то, что в течение последних девяти недель мы не видим яркого снижения (оптовых цен), и пока идем по сценарию урожая 2024 года (тогда фиксировалось снижение производства из-за непогоды до 7,3 млн т)», — прокомментировал Красильников «Агроинвестору». Впрочем, обращает внимание он, уборочная кампания только входит в свою активную фазу. Минсельхоз ожидает более заметного снижения цен на овощи и картофель с увеличением поставок отечественной продукции на рынок.



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