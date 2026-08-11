Отраслевые союзы просят власти защитить бизнес от налоговых рисков при переходе на ЭПД

Бизнес попросил Минтранс и ФНС конкретизировать условия работы в переходный период freepik.com

Крупнейшие отраслевые союзы продовольственного сектора обратились к главам Минтранса и ФНС с просьбой дать официальные разъяснения по налоговому и административному признанию бумажных документов в переходный период по внедрению электронных (ЭПД). Бизнес опасается, что даже при обещанном моратории на штрафы ГИБДД в переходный период, который предложил Минтранс, компании столкнутся с доначислениями налога на прибыль и отказом в вычетах по НДС. Бизнес попросил конкретизировать условия этого периода, чтобы избежать двойного толкования закона, пишет «Милкньюс».



В письме на имя министра транспорта Андрея Никитина отраслевые союзы просят выпустить разъяснения о неприменении штрафных санкций за оформление перевозочных документов в бумажном виде в отношении всех участников перевозки. Так, указывают авторы обращения, при проверках инспекторы ГИБДД и Ространснадзора должны ограничиваться устным замечанием без составления протокола, оно не должно учитываться при применении мер ответственности в будущем. В ответе Минтранса сообщается, что в рамках поручений президента МВД и Ространснадзором «будут приниматься решения, предусматривающие до 1 марта 2027 года объявление устного замечания участникам перевозочного процесса в случае отсутствия у них электронных перевозочных документов и их предъявления на бумажном носителе».



При этом Минтранс отказал в расширении перечня случаев оформления экспедиторских документов на бумаге. Ведомство считает, что расширение перечня «не соответствует целеполаганию внесения изменений в законодательство» в части введения обязательного электронного документооборота. Также в Минтрансе заявили, что «осуществление мультимодальных перевозок грузов не является достаточным основанием для сохранения документооборота на бумажном носителе». Вместе с тем ведомство сообщило, что разрабатывает памятку для с алгоритмом действий при недоступности ГИС ЭПД, а также прорабатывает создание на портале системы раздела со статусом ее работы. Минтранс также отметил, что не имеет полномочий разъяснять налоговое законодательство и практику его применения.



Второе, более чувствительное требование, адресовано главе ФНС Егорову. Союзы просят подготовить совместное разъяснение Минфина и ФНС о признании бумажных перевозочных документов надлежащими для налогового и бухгалтерского учета до 1 марта 2027 года. «Если бумажные перевозочные документы формально нелегитимны (поскольку ФЗ №140 с 1 сентября 2026 года вводит обязательность использования электронных форматов), налоговая может не принять расходы по такой перевозке. Это приведет к начислению налога на прибыль и штрафам, и, как следствие, к убыткам, которые существенно превышают любые административные штрафы ГИБДД», — говорится в обращении к Егорову.



ФНС ответила, что вопросы разъяснения неприменения штрафных санкций и внесения изменений в приказы Минтранса относятся к исключительной компетенции Минтранса. При этом служба дала разъяснение по существу налоговых рисков. Со ссылкой на Налоговый кодекс она указала, что расходами признаются обоснованные и подтвержденные затраты. «Сам по себе факт оформления перевозочных документов на бумажном носителе не является самостоятельным основанием для наступления негативных налоговых последствий в части признания расходов при исчислении налога на прибыль организаций — при условии наличия доказательств объективной невозможности формирования перевозочных документов в электронной форме», — также говорится в ответе ФНС (цитата по «Милкньюс»).



Кроме того, в письме отмечается, что налоговые органы при оценке обоснованности расходов будут анализировать совокупность обстоятельств, в частности подтверждающих реальность хозяйственной деятельности и отсутствие искажений сведений о ней. Вместе с тем ФНС подчеркнула, что данное письмо не является нормативным правовым актом, «не влечет изменений правового регулирования налоговых отношений, не содержит норм, влекущих юридические последствия для неопределенного круга лиц, носит информационный характер и не препятствует налогоплательщикам руководствоваться нормами законодательства в понимании, отличающемся от положений настоящего письма».



В середине июня «Агроинвестор» писал, что отраслевые союзы производителей продуктов питания обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отложить переход на электронные перевозочные документы при транспортировке сельскохозяйственной и агропромышленной продукции на 1 сентября 2028 года, а до этой даты использовать бумажные носители. Авторы обращения отмечали, что перевозчики до сих пор сталкиваются со сложностями с подключением к электронному документообороту, полный пакет форм не утвержден, система не интегрирована с программами бухгалтерского и налогового учетов, не может работать в аварийном режиме.



Накануне в Минсельхозе прошло совещание по вопросам перехода на электронные транспортные накладные и перевозочные документы. Сейчас Минтранс совместно с МВД прорабатывает разъяснительные материалы по вопросам правоприменительной практики, связанным с проверкой перевозочных документов, говорится в сообщении ведомства.



В «Союзмолоко» «Агроинвестору» сообщили, что готовность отрасли к переходу на обязательные ЭПД, по оценкам отраслевого объединения, достаточно низкая. На сегодняшний день только 20-25% контрагентов молочных компаний — в первую очередь, перевозчиков — готовы работать в системе ГИС ЭПД. При этом у самих молочных компаний нет действенных инструментов, чтобы мотивировать своих контрагентов ускорить переход на электронный документооборот. «Чтобы переходный период прошел безболезненно, необходимо обеспечить полную готовность всех участников цепочки: не только молочных заводов, но и их контрагентов-перевозчиков. Кроме того, требуются понятные и официально закрепленные правила игры», — прокомментировали «Агроинвестору» в союзе.



В мае опрошенные «Агроинвестором» участники рынка были на разных стадиях подготовки к работе с ЭПД. В крупных агрокомпаниях проникновение цифровых технологий значительно выше, чем в компаниях малого и среднего бизнеса, обращал внимание гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. В «Степи», по его словам, процессы документооборота уже оцифрованы, вся информация о перевозках аккумулируется в электронном виде. Представитель крупной агрокомпании, попросивший об анонимности, отмечал, что в части коммерческой логистики она технически готова к переходу на ЭПД, но на практике многое будет зависеть от скорости подключения партнеров, сторонних перевозчиков. Из них на тот момент к тестированию были готовы 17%



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