«Дамате» начала строить вторую очередь племрепродуктора индейки

Мощность предприятия вырастет с 12 млн до 25 млн инкубационных яиц в год «Дамате»

«Дамате», крупнейший в России производитель индейки, приступила к реализации проекта по расширению племенного репродуктора индейки второго порядка в Тюменской области. После запуска второй очереди репродуктора мощность предприятия вырастет с 12 млн до 25 млн инкубационных яиц в год, сообщила компания. Инвестиции в монтажно-строительные работы и закупку оборудования превысят 8,5 млрд руб.



Первая очередь репродуктора загружена на максимальную мощность. Все произведенное яйцо уже поставляется на комплекс «Дамате» по производству индейки в Пензенской области, отметил гендиректор компании Наум Бабаев. «Необходимость увеличения мощности производства инкубационных яиц обусловлена увеличением мощности комплекса по производству мяса индейки в Пензенской области до 300 тыс. т в год в убойном весе», — пояснил он.



Сейчас на племрепродукторе «Дамате» в Тюменской области содержится 138 тыс. голов индейки родительского стада. Запуск второй очереди позволит увеличить поголовье до 304 тыс. Планируется, что первое инкубационное яйцо на второй очереди репродуктора будет получено во втором квартале 2028 года. Все произведенное инкубационное яйцо будет поставляться на индейководческий комплекс компании в Пензенской области.



Проект будет реализован поэтапно, его планируется завершить до конца 2029 года. Он предусматривает строительство и запуск пяти птицеводческих блоков: птичников ремонтного молодняка и родительского стада, а также площадки буртования помета. Важной частью проекта станет обустройство инфраструктуры, включая монтаж внешних сетей и дорог.



«Дамате» - единственный производитель индейки в России с собственным родительским стадом, что является ключевым преимуществом компании. Наличие племенных репродукторов позволяет отказаться от импорта, оптимизировать логистику и снизить сроки хранения. Инкубационное яйцо транспортируется на короткие расстояния, что уменьшает количество потерь при доставке, увеличивает показатели качества яйца, дает максимальную выводимость птенцов. При этом расположение предприятий в разных регионах снижает биологические риски для бизнеса.



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