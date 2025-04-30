«Магнит» купил «Азбуку вкуса»

«Магнит» планирует сохранить бренд «Азбука вкуса» Д. Гришкин

«Магнит» приобрел контрольный пакет уставного капитала торговой сети «Азбука вкуса» (операционная компания — «Городской супермаркет»). Сделка будет закрыта после получения соответствующего согласования от ФАС и выполнения ряда других условий, согласованных сторонами, сообщили «Агроинвестору» в пресс-службе «Магнита». Компания планирует сохранить бренд «Азбука вкуса», а также ключевую управленческую команду, представители «Магнита» будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом «Азбуки вкуса».



«Азбука вкуса» оперирует 171 магазином нескольких форматов: супермаркетами, мини-маркетами и гипермаркетами. Большая часть магазинов расположена в Москве, Московской области, в также в Санкт-Петербурге. Кроме того, компания управляет бизнесом онлайн-доставки из собственных магазинов, оказывает услуги кейтеринга и предоставляет прочие сервисы. Общая торговая площадь приобретаемых активов составляет 100,4 тыс. кв. м. В контур сделки также вошли пять собственных кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств. Фабрики-кухни «Азбуки вкуса» выпускают более 5,7 тыс. наименований продукции объемом до 75 т в сутки. В рамках сделки «Магнит» также приобрел три распределительных центра и складскую инфраструктуру доставки общей площадью 47 тыс. кв. м в Москве и Санкт-Петербурге.



По словам гендиректора «Магнита» Евгения Случевского, покупка «Азбуки вкуса» дает компании возможность заметно усилить рыночные позиции в Москве и выйти в принципиально новый сегмент премиальной розницы, что позволит закрыть почти все покупательские миссии в продуктовом ритейле. «В последние годы “Азбука вкуса” практически не открывала магазинов, но после сделки компания может получить новый импульс к развитию — CVP «Азбуки вкуса» является одним из самых сильных в своем сегменте и востребовано в городах-миллионниках. Сильной стороной “Азбуки вкуса” также является готовая еда. Эта экспертиза поможет улучшить и расширить предложение магазинов группы компаний “Магнит” в сегменте, который сегодня является самым быстрорастущим в ритейле», — считает Случевский (цитата по пресс-релизу «Магнита»).



В «Азбуке вкуса», в свою очередь, говорят о синергетическом эффекте от объединения усилий двух ритейлеров. «Опыт работы “Азбуки вкуса” с уникальным ассортиментом, собственные производственные мощности и онлайн-сервисы компании в сочетании с масштабом и ресурсами “Магнита”, безусловно, обеспечат дальнейшее совершенствование всего российского потребительского рынка», — приводятся в сообщении слова президента «Городского супермаркета» Дениса Сологуба.



Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков говорит, что аналитики оценивают стоимость «Азбуки вкуса» в диапазоне от 35 млрд руб. до 40 млрд руб., основываясь на финансовых показателях компании за 2024 год. В частности, ее выручка составила 86 млрд руб., чистая прибыль достигла 760 млн руб. за первое полугодие. По мнению Кабакова, эта сделка может принести «Магниту» ряд стратегических преимуществ. Во-первых, она укрепит его позиции в премиум-сегменте, так как «Азбука вкуса» ориентирована на покупателей с высоким уровнем дохода. Во-вторых, сделка будет способствовать развитию формата готовой еды благодаря мини-маркетам «Азбука daily» и производству готовых блюд, что соответствует растущему спросу. Кроме того, усиление логистической инфраструктуры за счет пяти фабрик-кухонь и трех распределительных центров может повысить эффективность логистики компании. «С другой стороны, для “Азбуки вкуса” это сотрудничество принесет финансовую поддержку и доступ к инвестициям для дальнейшего развития. Важно, что планируется сохранить формат магазинов и руководство сети, что позволит сохранить лояльность клиентов и узнаваемость бренда», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору».



О возможной продаже «Азбуки вкуса» СМИ сообщали неоднократно. Так, «Ведомости» писали, что в покупке сети заинтересована «Севергрупп»: сначала в 2019 году, когда компания заходила на рынок ретейла через приобретение торговой сети «Лента», затем в феврале 2025-го. По данным источников газеты, «Севергрупп» рассматривала покупку всего бизнеса сети, а владельцы ретейлера рассчитывали выручить от продажи около 40 млрд руб. В 2021 году сообщалось, что сеть может купить «Яндекс» для синергии с «Яндекс. Лавкой», которая активно развивает продажи готовой еды.



«Магнит» — одна из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидер по количеству магазинов и географии их расположения. Также компания занимается производством продуктов питания под собственными торговыми марками и управляет несколькими предприятиями по выращиванию овощей, производству бакалеи и кондитерских изделий. «Магнит» владеет тепличным и грибным комплексами, которые являются одними из крупнейших в России. Логистическая инфраструктура компании включает в себя 51 распределительный центр и более 7 тыс. автомобилей. За последние годы «Магнит» активно развивался за счет сделок M&A: в 2021-м была выкуплена группа «Дикси», в 2023-м — маркетплейс KazanExpress (на его базе теперь работает «Магнит Маркет»), в 2024-м — крупнейшая на Дальнем Востоке розничная сеть «Самбери».



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