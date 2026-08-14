Урожайность картофеля в этом году выше прошлогодней

Прогнозировать урожай картофеля еще рано Pixabay

В этом году посевные площади картофеля составляют 273 тыс. га, по состоянию на 10 августа он был выкопан на 19 тыс. га, или 7% посадок. Сбор на отчетную дату — около 560 тыс. т, что на 84 тыс. т больше, чем в прошлом году. Средняя урожайность относительно 2025-го сейчас выше на 5 ц/га и составляет 30 ц/га. Об этом «Агроинвестору» сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Речь преимущественно идет о регионах юга», — уточнил он. По словам эксперта, лидер в темпах уборки — Краснодарский край, где картофель убран с 82% площадей.



«Мы стремительно переходим к уборке ранних сортов в центральных ресурсных регионах — Центре, Приволжье. В Брянске, например, уже накопано 85 тыс. т картофеля, что на 25 тыс. т больше, чем в прошлом году. Но в целом в этом сезоне посадочные работы сдвинулись на две недели из-за погодных условий», — прокомментировал Красильников «Агроинвестору». Кроме того, в Свердловской области и ряде других регионов Урала фиксируются аномально обильные осадки, в то время как в Красноярском крае и Новосибирской области два месяца дождей почти не было. В связи с этим Красильников считает, что пока делать прогнозы валового сбора картофеля преждевременно. По ожиданиям Минсельхоза, основанных на посевных площадях и средней урожайности в товарном секторе за последние пять лет, урожай составит 8 млн т.



Также Красильников рассказал, что в этом году на старте уборки цены производителей на ранний и ультраранний отечественный картофель составляли 63-65 руб./кг. К середине июня цена рухнула до 23 руб./кг. В последние недели Картофельный союз фиксирует стабилизацию оптово-отпускных цен, в среднем они составляют 20-25 руб./кг. «Картофелеводы и производителей овощей “борщевого набора” должны иметь определенную доходность и рентабельность своего бизнеса. Эта продукция не должна быть “копеечной”, как это иногда позиционируется», — подчеркнул эксперт.



Ранее Росстат сообщал, что дефляция в России за период с 4 по 10 августа составила 0,06%. Неделей ранее была зафиксирована дефляция на уровне 0,02%. С начала августа потребительские цены снизились на 0,06%, с начала года — выросли на 4,69%. В годовом выражении инфляция, по данным на 10 августа 2026 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 6,06%. С 4 по 10 августа цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,1%, в том числе на картофель (минус 3,3%), белокочанную капусту (минус 3,2%), столовую свеклу (минус 2,6%), морковь (минус 2,4%), томаты (минус 1,9%) и репчатый лук (минус 1,5%). Выросли цены на огурцы (плюс 1,6%) и яблоки (плюс 0,4%).



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