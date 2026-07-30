Объем переработки картофеля в этом сезоне может составить 3 млн тонн

В этом году планируется запуск двух крупных проектов по производству картофеля фри Pixabay

Объем переработки картофеля в сезоне-2026/27 может составить около 3 млн т, пишет Поле.рф со ссылкой на прогноз исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова. В прошедшем сезоне, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), которые приводит «Интерфакс», было переработано около 1,8 млн т картофеля против 1,5 млн т сезоном ранее.



По словам Красильникова, рост связан с увеличением урожая: в прошлом году в товарном секторе собрали около 8,5 млн т, тогда как в 2024-м — 7,6 млн т. Кроме того, аграриям интересно работать с переработчиками: такое сотрудничество обеспечивает производителям картофеля более стабильный сбыт. В договорах заранее фиксируются объемы и сроки поставок, требования к качеству сырья и перечень сортов, необходимых для выпуска конкретной продукции. Также некоторые переработчики авансируют будущие поставки.



В этом году объемы переработки должны увеличиться за счет запуска двух крупных проектов по производству картофеля фри: предприятия группы «Атлантис» в Калининградской области и завода «Гранд Фрайз» в Орловской области, который реализуют «Мираторг» и сеть «Вкусно — и точка», напомнил Красильников. Он также отметил, что развитие переработки поддерживает и изменение потребительских привычек — покупатели все чаще выбирают очищенный картофель, замороженный картофель фри, хлопья и готовые смеси для приготовления блюд. По оценке союза, спрос на картофелепродукты ежегодно увеличивается на 5-6%.



В 2025/26 сельхозгоду объем картофеля, направленного переработчиками на заморозку, в том числе на выработку картофеля фри, увеличился почти до 720 тыс. т с немногим более 500 тыс. т годом ранее, сравнил ИКАР. На производство консервированного картофеля было направлено около 580 тыс. т, что соответствует показателю предыдущего года. Кроме того, картофель использовался для сушки, в том числе для производства чипсов, а также для изготовления муки, хлопьев, гранул. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько сказал «Интерфаксу», что такая динамика радует и говорит о том, что для отечественных производителей картофеля формируется стабильный рынок сбыта продукции.



По оценкам Минсельхоза, исходя из посевных площадей и средней урожайности за последние пять лет, сбор картофеля в этом году составит ориентировочно 8 млн т, в 2025-м было 8,5 млн т, говорил Красильников «Агроинвестору» в середине июля. Результат прошлого года объясняется хорошими условия для вегетации и уборки, что позволило приблизиться к рекорду 2023 года — 8,6 млн т. 8 млн т будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка в семенном и столовом картофеле, также этого объема хватит, чтобы покрыть нужды переработчиков, оценивал он.



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