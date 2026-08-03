Ритейлеры предлагают поставщикам взять на себя доставку товаров в магазины

Крупные ритейлеры обычно берут логистику товаров на себя А. Гордеев / Ведомости

Крупнейшие торговые сети обсуждают с поставщиками возможность доставки товаров до распределительных центров и магазинов их силам. Крупные ритейлеры обычно берут логистику товаров на себя. В частности, с таким предложением к поставщикам обратился «Тандер» (розничная сеть «Магнит»), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дополнительное соглашение, которое ритейлер направил компаниям. Источник издания в одном из крупных поставщиков продовольствия говорит, что введение подобных корректировок в договоры сейчас обсуждает и X5 (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик»). По его словам, это связано с опасениями ритейлеров за бесперебойность работы логистической инфраструктуры. В «Магните» «Коммерсанту» пояснили, что сеть проактивно оценивает возможные варианты обеспечения стабильности цепочек поставок и доступности товаров на полке.



Получение подобных обращений подтвердили в Рыбном союзе и Ассоциации производителей пива, солода и напитков. Исполнительный директор ассоциации Вячеслав Мамонтов говорит, что бизнес готов обсуждать необходимость подобных изменений с партнерами. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков также подтверждает, что закупщики сетей обращались к поставщикам, зондируя потенциально возможности предприятий по доставке до розничных точек. По его словам, сейчас продукцию по магазинам развозят лишь поставщики и дистрибуторы скоропортящихся товаров, которые работают в небольшом радиусе. Например, своя логистика, как правило, есть у производителей хлебобулочных изделий. Остальные поставщики, по словам эксперта, работают с розницей через распределительные центры, товары до которых доставляют логистические компании торговых сетей. Стоимость их услуг обычно рассчитывается и фиксируется отдельно. При этом вряд ли поставщикам всей продукции удастся перейти на схему с самостоятельной доставкой до магазинов, поскольку розничным сетям необходимо будет расширять пул поставщиков регионального уровня, говорит Востриков.



По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, собственные распределительные центры и автопарк позволяют сетям оптимизировать издержки и устанавливать более привлекательную цену на товары. Он уверен, что изменения в условиях поставок приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Повысить цену на полке ритейлеры из-за конкуренции не смогут и в итоге вынужденно столкнутся с падением маржинальности, предполагает он. Дополнительным риском в случае развития прямой доставки до магазинов Бурмистров считает снижение загрузки распределительных центров и автотранспорта. По его мнению, переориентация на доставку до магазинов транспортом поставщика может быть обоснована для некоторых товаров с высокой стоимостью, приводя в качестве примера алкоголь. Торговые сети, согласно нормам законодательства, в рамках договоров поставки выкупают товар у поставщиков и несут за него ответственность с момента приемки или погрузки в автомобиль.



При этом более жесткий вариант снижения собственных рисков поставщикам на прошлой неделе предложила торговая сеть «Красное & Белое», пишет «Коммерсантъ». Так, 29 июля стало известно, что ритейлер обратился к ним с предложением заключить дополнительное соглашение, снимающее с него ответственность расплачиваться за уничтоженный товар в случае форс-мажорных обстоятельств. К последним предлагается отнести в том числе атаки БПЛА, следует из текста, который есть в распоряжении издания. Мамонтов считает перенос всех рисков на поставщиков неправомерным и противоречащим действующему законодательству. В самом «Красном & Белом» говорят, что речь пока идет о переговорной версии документа, направленной на получение обратной связи партнеров. Но сама инициатива обусловлена необходимостью обеспечить устойчивость поставок в условиях повышенных рисков для складской и логистической инфраструктуры. Одновременно сеть продолжает изучать возможные варианты страхования товаров.



В начале июля сообщалось, что в России могут ввести временный мораторий на штрафы для поставщиков продуктов, которые срывают сроки доставки в торговые сети из-за нехватки топлива. Об этом «Известиям» рассказали в нескольких отраслевых объединениях, которые уже провели предварительное обсуждение таких мер с руководством Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Аналогичное обращение направляла ассоциация «Народный фермер», сообщив о массовых жалобах сельхозпроизводителей из ряда регионов. Инициативу также поддержали в Картофельном союзе, отметив, что некоторые грузовики простаивают на АЗС по несколько часов.



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