Минсельхоз отметил «шероховатости на местах» с топливом для аграриев

Ситуация с дизелем и бензином делает более актуальным использование газомоторного топлива А. Орлов / Ведомости

Аграрии будут обеспечены топливом для уборочной и предстоящей посевной кампаний, но пока в отдельных регионах отмечаются сложности с ним. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила в ходе «Всероссийского дня поля-2026». «Отдельно не могу не остановиться на ситуации, связанной с топливом, она волнует всех, она есть в каждом регионе. Есть шероховатости на местах, будем решать их с каждым конкретным регионом и предприятием, если это понадобится», — сказала Лут. Министр также напомнила, что ранее президент и правительство поручили обеспечить АПК топливом, и, уверена она, это требование будет выполнено в полном объеме. Накануне Минсельхоз запустил горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом, сообщили в министерстве. Обратиться за помощью могут сельхозорганизации и фермеры, а также предприятия оптовой и розничной торговли.



Также Лут обратила внимание на актуальность использования сельхозтехники на газомоторном топливе. По ее словам, этот вопрос и ранее неоднократно поднимался в Минсельхозе, но сейчас из-за сбоев с поставками дизеля и бензина технология стала более актуальной. «И у нас даже появился план, сколько машин будет с соответствующими двигателями», — уточнила Лут, добавив, что ранее в эффективности такой газомоторной техники сомневались. «Сейчас тот, у кого бы стоял газомотор, он бы просто не переживал. Не скажу, что это было бы более эффективно, но он бы не переживал, что у него будут какие-то сложности», — считает министр.



В сентябре 2025 года правительство утвердило подготовленную по указанию президента концепцию развития рынка газомоторного топлива до 2035 года. В базовом сценарии предусматривается производство 4 тыс. единиц газомоторной сельскохозяйственной техники и оборудования, в целевом сценарии — выпуск 18,7 тыс. единиц.

К проблеме неразвитого парка газомоторной техники добавляется и слабая инфраструктура, которую обеспечивает «Газпром», но обстоятельства способствуют пересмотру взглядов и развитию инфраструктуры. «Очень надеюсь, что это направление все-таки займет свою нишу при поддержке “Газпрома”, потому что, конечно, мы не справимся без инфраструктуры», — подчеркнула Лут. Она также обратила внимание на необходимость развития этой технологии, разработки гибридной техники, работающей на природном газе и традиционном топливе. По ее словам, это направление будет развиваться для снижения себестоимости. Министр выразила надежду, что Минпромторг поддержит агроведомство в работе над гибридной техникой.



В начале июля «Ведомости» писали, что крупные российские компании агропромышленного комплекса рассматривают возможность перехода с дизеля на газ при грузоперевозках. По информации издания, «Мираторг» уже перевел с дизельного топлива на газ около 300 грузовых машин, или 90% доступных для переоборудования. В этом году началась тестовая эксплуатация техники на СПГ. В «Черкизово» переход автопарка на работу в газодизельном режиме планировался в 2026 году, но пока приостановлен. По оценке компании, перевод одного грузовика в газодизельный режим обходится более чем в 1 млн руб., а полный переход на газ — от 3,5 млн руб.



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