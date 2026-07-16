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ГАП «Ресурс» перезапустит «Владимирский стандарт»

На производстве проводится комплекс антикризисных мероприятий

| Агроинвестор |

Мясопереработка столкнулась с серьезным ростом издержек
Мясопереработка столкнулась с серьезным ростом издержек

планирует возобновить производство на предприятии «Владимирский стандарт» в конце июля. На мясоперерабатывающем предприятии проводится комплекс антикризисных мероприятий, которые включают пересмотр ассортиментной матрицы, оптимизацию логистики и корректировку условий реализации продукции, пишет «Коммерсантъ». Издание уточняет, что в 2025 году выручка «Владимирского стандарта» сократилась на 5,62%, до 16,18 млрд руб. Убыток увеличился почти в 3,8 раза, до 1,14 млрд руб. Совокупный долг составил 9,3 млрд руб., что на 23,6% больше, чем в 2024-м. При этом 10 июля владимирское издание «Чеснок» сообщило, что завод остановил производство, отправив сотрудников в вынужденный простой. Одновременно возросло число исков к предприятию от контрагентов.

Отрасль переработки мяса в целом и «Владимирский стандарт» в частности столкнулись с серьезным ростом издержек, сообщили «Коммерсанту» в : во втором квартале 2026 года стоимость основного сырья выросла на 35%, тары и упаковки — на 37%. Сказался и топливный кризис, приведший к удорожанию логистики. Директор агроконсалтинговой компании Константин Корнеев считает, что проблема роста себестоимости характерна для всей мясопереработки. Хуже чувствуют себя предприятия с ограниченным ассортиментом из классических позиций. Компаниям нужно проводить репозиционирование и менять типологию продукции, например, выпускать снеки.

При этом, по словам руководителя () Сергея Юшина, среди переработчиков высокая конкуренция, также есть сложности в сотрудничестве с торговыми сетями. Ритейл не позволяет производителям оперативно реагировать на изменения стоимости сырья, которая отличается высокой волатильностью, сообщил эксперт «Коммерсанту». Рентабельность производства колбасных изделий при этом остается низкой. Кроме того, на рынке наблюдается снижение спроса.

По данным NTech, в первом квартале натуральные продажи сырокопченых и сыровяленых колбас снизились на 11%, варено-копченых и полукопченых — на 1%. Это не позволяет повышать цены. По данным , в июне стоимость сырокопченой колбасы составила 1,3 тыс. руб./кг, прибавив 1,2% год к году, полукопченая и варено-копченая колбаса подорожала на 3,4%, до 723,3 руб./кг, вареная колбаса — на 2,9%, до 576,5 руб./кг.

Между тем, девять из десяти российских семей (88,5%) приобретают переработанное мясо хотя бы один раз в квартал, оценил исследовательский холдинг «Ромир». В основном потребители выбирают колбасные изделия: в структуре продаж они занимают 58,7%. На втором месте — сосиски (26,1%), на третьем — мясные деликатесы (14,8%). В структуре продаж колбасной продукции вареные колбасы занимают 48% в натуральном выражении, сырокопченые и сыровяленые — 12%.

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