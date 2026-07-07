разделы

реклама

журналы

Сбор зерна превысил 4,5 млн тонн

Ситуация с топливом для аграриев оценивается как управляемая

| Агроинвестор |

Текущая урожайность зерновых выше прошлогодней
Текущая урожайность зерновых выше прошлогодней

К сбору урожая приступили в 16 регионах, уже намолочено более 4,5 млн т зерновых. Об этом вице-премьер Дмитрий Патрушев сказал на совещании, посвященном проведению сезонных полевых работ. Работы идут в соответствии с агротехнологическими сроками, текущая урожайность выше прошлогодней, отметил он. Яровой сев фактически можно считать завершенным, добавил Патрушев.

Сейчас, в преддверии старта массовой уборки урожая, ключевой вопрос — обеспеченность аграриев ресурсами, прежде всего топливом, отметил вице-премьер. «В данный момент ситуация управляемая. и Минэнерго в ежедневном режиме контролируют поставки ГСМ для проведения сезонных полевых работ. При необходимости принимаются дополнительные меры», — сказал Патрушев.

Также участники совещания обратили внимание, что параллельно с уборкой урожая необходимо готовить ресурсы к проведению озимого сева под урожай 2027 года. По словам вице-премьера, все плановые мероприятия должны реализовываться своевременно, пишут «Известия».

В конце июня президент Владимир Путин поручил приложить все усилия, чтобы обеспечить предприятия АПК топливом. «Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай», — подчеркнул глава государства.

Позднее в ходе пленарного заседания Совета Федерации сенатор Виктор Кресс сказал о «катастрофической ситуации» с обеспечением АПК горюче-смазочными материалами. В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с наличием ГСМ, хотя и признала, что сложности очевидны. Также она дала поручение держать на отдельном контроле вопрос обеспечения АПК топливом.

Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №06, июнь 2026

Журнал

«Агроинвестор» №06, июнь 2026
Грузы поедут без бумаги. Как АПК готовится к переходу на электронные транспортные накладные

«Агроинвестор»

Грузы поедут без бумаги. Как АПК готовится к переходу на электронные транспортные накладные
На хранение направят миллиарды. Как могут увеличиться вложения в возведение новых элеваторов

«Агроинвестор»

На хранение направят миллиарды. Как могут увеличиться вложения в возведение новых элеваторов
«PRO технику и технологии» №03, май-июнь 2026

«PRO технику и технологии»

«PRO технику и технологии» №03, май-июнь 2026
Предупредить и отсрочить деградацию земель. Как российские аграрии решают проблему ухудшения качества почвы

«PRO технику и технологии»

Предупредить и отсрочить деградацию земель. Как российские аграрии решают проблему ухудшения качества почвы