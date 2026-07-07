Сбор зерна превысил 4,5 млн тонн

Текущая урожайность зерновых выше прошлогодней Д. Гришкин / Ведомости

К сбору урожая приступили в 16 регионах, уже намолочено более 4,5 млн т зерновых. Об этом вице-премьер Дмитрий Патрушев сказал на совещании, посвященном проведению сезонных полевых работ. Работы идут в соответствии с агротехнологическими сроками, текущая урожайность выше прошлогодней, отметил он. Яровой сев фактически можно считать завершенным, добавил Патрушев.



Сейчас, в преддверии старта массовой уборки урожая, ключевой вопрос — обеспеченность аграриев ресурсами, прежде всего топливом, отметил вице-премьер. «В данный момент ситуация управляемая. Минсельхоз и Минэнерго в ежедневном режиме контролируют поставки ГСМ для проведения сезонных полевых работ. При необходимости принимаются дополнительные меры», — сказал Патрушев.



Также участники совещания обратили внимание, что параллельно с уборкой урожая необходимо готовить ресурсы к проведению озимого сева под урожай 2027 года. По словам вице-премьера, все плановые мероприятия должны реализовываться своевременно, пишут «Известия».



В конце июня президент Владимир Путин поручил приложить все усилия, чтобы обеспечить предприятия АПК топливом. «Мы понимаем те сложности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители, фермерские хозяйства в летний период. Нужно приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. От этого зависит урожай», — подчеркнул глава государства.



Позднее в ходе пленарного заседания Совета Федерации сенатор Виктор Кресс сказал о «катастрофической ситуации» с обеспечением АПК горюче-смазочными материалами. В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с наличием ГСМ, хотя и признала, что сложности очевидны. Также она дала поручение держать на отдельном контроле вопрос обеспечения АПК топливом.



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