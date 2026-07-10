На Ставрополье увеличат мощности хранения плодовой продукции

Ставропольский край — один из ведущих садоводческих регионов страны Pixabay

В этом году в Невинномысске (Ставропольский край) планируется ввести в эксплуатацию новое плодохранилище мощностью 30 тыс. т, а до 2030-го общий объем мощностей хранения в регионе увеличится еще на 53 тыс. т. Сейчас мощности единовременного хранения плодов в крае превышают 68 тыс. т. Об этом в ходе рабочей встречи с вице-премьером Дмитрием Патрушевым рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.



Ставропольский край — один из ведущих садоводческих регионов страны. Здесь создан полный производственный цикл — от выращивания посадочного материала до хранения и реализации готовой продукции. Благодаря мерам господдержки ежегодно закладываются новые сады и питомники, внедряются современные технологии выращивания, говорится на сайте правительства. В этом году будет заложено свыше 200 га новых садов и около 120 га плодопитомников. Ставропольские хозяйства способны выращивать до 10 млн саженцев плодовых культур в год, а география их поставок постоянно расширяется.



По данным Росстата, по итогам прошлого года площадь плодово-ягодных насаждений в Ставропольском крае составила 12,7 тыс. га против 12,4 тыс. га в 2024-м. Валовой сбор плодов и ягод составил 123,5 тыс. т, снизившись на 12,6%. Основной объем пришелся на яблоки — свыше 90 тыс. т (минус 12,7% к 2024 году).



Также Ставрополье располагает крупнейшей в России системой мелиорации общей протяженностью более 2,6 тыс. км. В этом году в регионе орошается около 100 тыс. га сельхозугодий, к 2030-му планируется увеличить площадь орошаемых земель до 138 тыс. га.



Кроме того, Владимиров сообщил, что в регионе уже обмолочено 18% посевов, собрано 1,6 млн т зерна, средняя урожайность составляет 39,2 ц/га. Дмитрий Патрушев отметил важность обеспечения аграриев всеми необходимыми ресурсами для проведения работ, особенно горюче-смазочными материалами. По словам главы региона, запасов топлива для уборочной кампании достаточно.



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